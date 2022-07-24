提升成功率！他列出面試前6點準備方向：回答要跟履歷一致

面試前是否準備充分可說是錄取與否的關鍵，但是準備方向該怎麼做？一位網友就提出六大面試準備方向，「面試過程要留意回答是不是與履歷有一致性」。

原PO在Dcard上分享「HR建議必做的6大面試準備」，讓正在準備面試的人有跡可循。

1. 了解職務工作內容與公司現況跟未來發展

他指出，在面試前除了細讀公司網站或人力銀行的工作內容外，也可關注近年新聞、公司ESG報告書與財務報表，若有認識同公司或同領域的學長姐，也可詢問過來人的面試準備建議。

因為面試官會藉由詢問對於職務的認知與公司發展的看法，觀察面試者對於公司跟職務的了解程度，「這是準備面試最基本的功課，若對於公司發展與工作內容有更多想認識的地方，也可以在面試的最後提出」。

2. 準備各版本自我介紹，建立良好的第一印象

他建議，可簡易說明自己的學經歷、相關經驗、申請動機跟自己適合此職務之處，可準備一分鐘與三分鐘版本，若面試大企業，可同時準備英文版本，另外若認為自己有特別的亮點也可以在自我介紹時帶入。

有機會讓面試官繼續追問相關問題也很重要，原PO以親身經歷說明，他在面試時都會提及跨校雙主修的經歷，被追問時就可以說明自己的動機，並從中佐證自己的學習能力、時間規劃與問題解決能力等。

3. 熟讀自己的履歷與提供的相關資料

許多應徵者會同時面試多份工作，有時會忘記當時提供了哪些資料，這是很扣分的一件事情，因此他建議在面試前，「務必熟讀自己的履歷與當初提供的相關資料，面試過程也要留意回答是不是與履歷有一致性」。

4. 善用人脈與資源，進行模擬面試

好的面試狀態是可以練習出來的，不論是表現出來的自信、回答的語速與邏輯，還有應答的順暢程度跟反應能力。原PO說，如果是學生的話可利用學校或系上的職涯相關資源；針對社會人士，可以運用自己的人脈或是人力銀行、市場上的模擬面試。

5. 建立面試題庫與筆記，面試前後都要做記錄

他提醒，在面試前可將準備面試過程的資料整理成筆記，不論是相關資料或是模擬面試時得到的建議，在等待面試的過程可以快速複習，等到面試後可以將面試問題與面試官的建議和自己的觀察記錄下來，「讓每一場面試都可以成為下一次面試的養分」。

6. 記得相信自己，自我實現的預言

他說明，自我實現的預言是指當自己保持著一定會成功的信念，自己的行為會與之產生正向回饋，「越相信自己可以做到，就會越努力，然後你所期待的預言就會有更高的機率實現」。