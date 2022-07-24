快訊

南港CITYLINK傳火警 民眾疑見燒肉餐廳排煙誤報

台北羽球公開賽／一局未失登頂！ 戴資穎4度封后寫賽史紀錄

廖家儀等紅燈遭後方車衝撞 「車頭全毀」傷勢曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提升成功率！他列出面試前6點準備方向：回答要跟履歷一致

聯合新聞網／ 綜合報導
他提醒，在面試前可將準備面試過程的資料整理成筆記，「讓每一場面試都可以成為下一次面試的養分」。示意圖／ingimage
他提醒，在面試前可將準備面試過程的資料整理成筆記，「讓每一場面試都可以成為下一次面試的養分」。示意圖／ingimage

面試前是否準備充分可說是錄取與否的關鍵，但是準備方向該怎麼做？一位網友就提出六大面試準備方向，「面試過程要留意回答是不是與履歷有一致性」。

原PO在Dcard上分享「HR建議必做的6大面試準備」，讓正在準備面試的人有跡可循。

1. 了解職務工作內容與公司現況跟未來發展

他指出，在面試前除了細讀公司網站或人力銀行的工作內容外，也可關注近年新聞、公司ESG報告書與財務報表，若有認識同公司或同領域的學長姐，也可詢問過來人的面試準備建議。

因為面試官會藉由詢問對於職務的認知與公司發展的看法，觀察面試者對於公司跟職務的了解程度，「這是準備面試最基本的功課，若對於公司發展與工作內容有更多想認識的地方，也可以在面試的最後提出」。

2. 準備各版本自我介紹，建立良好的第一印象

他建議，可簡易說明自己的學經歷、相關經驗、申請動機跟自己適合此職務之處，可準備一分鐘與三分鐘版本，若面試大企業，可同時準備英文版本，另外若認為自己有特別的亮點也可以在自我介紹時帶入。

有機會讓面試官繼續追問相關問題也很重要，原PO以親身經歷說明，他在面試時都會提及跨校雙主修的經歷，被追問時就可以說明自己的動機，並從中佐證自己的學習能力、時間規劃與問題解決能力等。

3. 熟讀自己的履歷與提供的相關資料

許多應徵者會同時面試多份工作，有時會忘記當時提供了哪些資料，這是很扣分的一件事情，因此他建議在面試前，「務必熟讀自己的履歷與當初提供的相關資料，面試過程也要留意回答是不是與履歷有一致性」。

4. 善用人脈與資源，進行模擬面試

好的面試狀態是可以練習出來的，不論是表現出來的自信、回答的語速與邏輯，還有應答的順暢程度跟反應能力。原PO說，如果是學生的話可利用學校或系上的職涯相關資源；針對社會人士，可以運用自己的人脈或是人力銀行、市場上的模擬面試。

5. 建立面試題庫與筆記，面試前後都要做記錄

他提醒，在面試前可將準備面試過程的資料整理成筆記，不論是相關資料或是模擬面試時得到的建議，在等待面試的過程可以快速複習，等到面試後可以將面試問題與面試官的建議和自己的觀察記錄下來，「讓每一場面試都可以成為下一次面試的養分」。

6. 記得相信自己，自我實現的預言

他說明，自我實現的預言是指當自己保持著一定會成功的信念，自己的行為會與之產生正向回饋，「越相信自己可以做到，就會越努力，然後你所期待的預言就會有更高的機率實現」。

面試 履歷

延伸閱讀

30k五星飯店櫃姐或47k傳產行政？ 新鮮人陷入選擇困難

面試被嗆成績爛！她曝新鮮人求職悲慘經驗勸：要慎選公司

業主請吃餅乾「唯獨忽略在場清潔工」 過來人教1招數反擊

他怨幫友人內推工作「對方卻不申請或報到」 網掀兩派論戰

相關新聞

她意外讓人資知道自己第一志願非目前公司 過來人：安啦

管理公司人員異動的人力資源專員，會負責員工報到、離職等行政事務，一名網友就分享她不小心讓人資知道自己第一志願非目前公司的尷尬事件，人資現身安慰，「安心吧」。

提升成功率！他列出面試前6點準備方向：回答要跟履歷一致

面試前是否準備充分可說是錄取與否的關鍵，但是準備方向該怎麼做？一位網友就提出六大面試準備方向，「面試過程要留意回答是不是與履歷有一致性」。

她文組畢業2年後薪水漲到45k 師大生建議：挑對產業很重要

文組畢業後想做行銷，可以怎麼鋪路？一名網友最近分享，她拿到一份在台中4萬5的行銷工作，並針對「非商管科系畢業生，如何在中部找到還不錯的行銷工作」，給迷惘的文組新鮮人建議。

勞動部：參選人聘競選團隊成員 應投就保、職災保險

年底就要舉辦九合一地方選舉，擬參選人們已如火如荼投入選戰。勞動部強調，因應今年五月一日勞工職業災害保險及保護法上路，不管...

公司要求篩選客人勿浪費時間 建商代銷曝工作辛酸：壓力大

常聽人說「人不可貌相」，但這個社會以貌取人的情況還真不少，一名網友從事代銷工作，她在臉書分享自己待過的公司所教的「待客之道」，其中兩家卻是天壤之別，讓原PO感嘆得時時提醒自己「勿忘初衷」，貼文也引起不少人的共鳴。

前輩工作快10年月薪不到4萬 作業員菜鳥心慌：該跑嗎？

做10年月薪還不到4萬的公司，該繼續待嗎？一名剛換新工作的菜鳥，發現公司資深同事的待遇比想像中低，讓他心中亮起了「人生青紅燈」，猶豫是否該轉職？而網友們雖多半認為這間公司不適合久留，卻也不諱言大環境就

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。