她文組畢業2年後薪水漲到45k 師大生建議：挑對產業很重要

文組畢業後想做行銷，可以怎麼鋪路？一名網友最近分享，她拿到一份在台中4萬5的行銷工作，並針對「非商管科系畢業生，如何在中部找到還不錯的行銷工作」，給迷惘的文組新鮮人建議。

原PO在Dcard上分享，她畢業於國立彰化師範大學，大學期間就找了許多行銷實習，從教育、電商到軟體公司都待過，甚至因為中部實習缺很少，每週通勤台北實習，當時她履歷上能加分的技能是社群經營與製圖。

畢業後第一份工作在彰化的傳產食品電商領月薪2萬8，她在這幾乎磨練了所有做電商所需的技能，從文案、投臉書和Google廣告、數據分析、電商活動企劃、社群經營、設計、SEO、KOL 接洽、營運成本控管與品牌經營策略等，「不懂的就看書、花錢上課補強，最後也幸運做出了好業績，公司月營收直接翻倍，此時的薪水來到了3萬3」。

她給對行銷有興趣的大學生三大建議：

1. 把握大學期間累積作品

她建議大學時一定要找行銷實習，「畢竟新鮮人的履歷都差不多空，此時你有工作經驗、有可以拿出來的作品會差很多」。若沒有實習經驗，至少也要有自己經營的社群平台，像是IG美食旅遊帳號，電商的話會看蝦皮賣場。

2. 深入發展廣告投放、電商經營、通路開發等技能

原PO提醒，「如果只會社群行銷，那麼在中部你的薪水很快會達到極限」，若想在電商領域領高薪，可加強廣告投放，「會投放、會做素材、也會數據分析，只要你操作過的預算單月破百萬，靠接案很容易月薪5萬以上」。

3. 學習新技能

她除了在工作上吸收新知外，也存錢上了許多線上課程，包含Hahow、燒賣研究所等管道，也很常泡在FB業內社團吸收知識，像是燒賣研究所、文案人聊文案事、社群丼、行銷細節控、品牌行銷元宇宙，有不懂的問題就在社團發問或是Google解決方法。

她繼續說，自己出社會約兩年後收到某電商試用期後4萬5的offer。她回顧這次面試經驗與之前的差異，「面試時不再覺得我是來『求』職，而是能投入地跟對方談產業、談我對市場的看法」。

此外，原PO也指出，「中部的行銷工作分析，挑對產業很重要！」台中的行銷職缺包含品牌電商、廣告代理商、傳產、科技業、醫美、博弈業等，「若目標是領高薪，那麼絕對要先挑對產業。產業賺不賺錢，跟你的薪水成長幅度會有很大關係。挑錯產業，再怎麼拚死拚活，公司也給不起你應得的報酬」。對於有想在中部尋找行銷工作的新鮮人，她提出三點建議。

1. 產業成長性

除了平時就應關注各產業新聞，也推薦投履歷前先查一下公司登記資料，看看資本額多少，能幫你大概判斷一下該公司是否賺錢。假如公司有上市上櫃，搜尋一下也能查到詳細的資料。

2. 中部推薦產業

雖然有不少人都推薦新鮮人先去廣告代理商，這的確也是鍛鍊自己技能的一條路，但如果能找到產業正在成長的品牌，可以少受一點廣代過勞的折磨。而如果是已經累積一定經驗的行銷人，目前在中部看到不少科技業、醫美，以及部分品牌電商，都有開出4萬以上的職缺。

3. 不要讓薪水成為不努力的藉口

她曾聽到幾位同事說：「給這種薪水，我就只會做這些事」。以原PO的例子來看，當初只領2萬8卻要一個人做所有行銷工作時，因為她清楚自己還沒有經驗能力，所以非常努力的累積經驗，自己存錢上課學習投廣告。最後實力開始出現差距時，「年紀比我大很多的同事還在領不到 3 萬的薪水，我已經有了條件跳槽下一份工作了」。

她鼓勵新鮮人若只找到起薪低的工作也別氣餒，就當作是公司讓自己累積作品集、累積實力，等到羽翼豐滿後，自然有更好的機會。