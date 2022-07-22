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勞動部：參選人聘競選團隊成員 應投就保、職災保險

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
年底就要舉辦九合一地方選舉，圖為2018年九合一大選示意圖。圖／聯合報系資料照片
年底就要舉辦九合一地方選舉，圖為2018年九合一大選示意圖。圖／聯合報系資料照片

年底就要舉辦九合一地方選舉，擬參選人們已如火如荼投入選戰。勞動部強調，因應今年五月一日勞工職業災害保險及保護法上路，不管是擬參選人，或日後正式登記成為候選人，都應依法替聘雇的競選團隊工作人員投保就業保險、職災保險。但據統計，截至今年6月底，僅32個競選總部成立投保單位，總計113人加保。

勞動部勞動保險司專門委員蔡嘉華指出，選舉期間擬參選人及候選人常僱用工作人員在外掃街、拜票，為保障受僱從事競選工作人員相關保險權益，依災保法與就保法規定，擬參選人或候選人應向勞保局成立投保單位，為所僱從事選舉活動並獲致薪資報酬的工作人員申報參加職保及就保。

至於勞保，蔡嘉華則說，擬參選人或候選人僱用工作人員從事選舉活動，並非勞保強制納保對象，但仍可成立投保單位替勞工自願加保勞保，在發生事故時，勞工就能獲得完善的保險給付保障。

蔡佳華也坦言，必須是僱傭關係，才強制要投保職災保險跟就保，但許多競選人員是以由志工身份參與，志工就不屬於僱傭關係，而根據統計，截至6月止，公職人員擬參選人及候選人僅成立32個投保單位，總計投保113人，不過他解釋，也有可能有些競選團隊工作人員是投保在所屬政黨，因此沒有納入這項統計。

勞動部補充，公職人員擬參選人應檢具監察院核發的「政治獻金開戶許可函」等文件；如未設立政治獻金專戶，但已向選舉委員會登記為候選人者，應檢具選舉委員會「受理登記為候選人之公文」等文件，以成立投保單位，為所僱勞工辦理加保事宜。

蔡嘉華說，若未幫勞工投保職災保險，可處2萬元至10萬元罰鍰，還會被公布名稱、負責人姓名等資訊，未投保就保，則開罰未負擔保費的10倍。

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