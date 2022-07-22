公司要求篩選客人勿浪費時間 建商代銷曝工作辛酸：壓力大

常聽人說「人不可貌相」，但這個社會以貌取人的情況還真不少，一名網友從事代銷工作，她在臉書分享自己待過的公司所教的「待客之道」，其中兩家卻是天壤之別，讓原PO感嘆得時時提醒自己「勿忘初衷」，貼文也引起不少人的共鳴。

原PO在臉書「靠北建商2.0」寫道，從事代銷這個工作已經2年了，待過3間公司，第一間教她要「以客為尊」，不管客人的穿著打扮，也不管對方騎車還是開車，更不論最後有沒有買，都要好好對待，「至少我們都給了人家一個好印象，未來人家如果有朋友要買房子，在討論的時候就有機會想起妳」。

原PO延續這樣的精神到現在，也讓很多成交的客人都明白表示在外面沒有遇過像她這樣的代銷，所以很心甘情願跟原PO買房。不過進到現在這間公司後，公司卻教她如何篩選客人，「怎麼樣的客人看起來不會買，不要在那種客人身上浪費時間」，讓原PO很討厭這種感覺。

她說只要對來參觀的客人好好接待、耐心講解，櫃檯看到了就會不斷地暗示她趕快讓客人走，讓原PO壓力很大。她說自己在這間公司的業績還不錯，算是蠻好賣的也捨不得離開，但又很怕久了會遺忘當初的初衷，因此也只能時時提醒自己「以客為尊，勿忘初衷」。

網友們也紛紛鼓勵原PO，「謝謝妳的堅持，有時候不能因為『業界』習慣或風氣如何就隨波逐流，做自己認為正確的才是最重要的」、「妳打量客戶，客戶也在打量妳。妳真誠，或許對方不一定信妳，但至少感受得到妳」、「好好堅持妳的信念，莫讓劣幣驅逐良幣」、「妳是對的，堅持對的事情，上班會比較開心」、「共勉之、勿忘初衷，每個進門的都是財神爺」。

還有人說「妳是對的！南部很多老闆都穿拖鞋和闆娘騎腳踏車逛建案的」、「我在士林的中華賓士服務，也很常賣到穿著吊嘎拖鞋來買S-Class的阿伯，所以真的不能以貌取人」、「很多有錢人其實很低調」、「真正的有錢人閒暇之餘就是看看房當逛街，穿著自然就是以舒服為主，不一定都是正式穿著，看外表篩選很容易錯過真正想買的有緣人」、「上次看房代銷說，他某個成交客戶就是騎腳踏車去的」。