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前輩工作快10年月薪不到4萬 作業員菜鳥心慌：該跑嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友發現工作快10年的前輩，月薪竟不到4萬。圖為傳統產業製造業示意圖。 聯合報系資料照
一位網友發現工作快10年的前輩，月薪竟不到4萬。圖為傳統產業製造業示意圖。 聯合報系資料照

做10年月薪還不到4萬的公司，該繼續待嗎？一名剛換新工作的菜鳥，發現公司資深同事的待遇比想像中低，讓他心中亮起了「人生青紅燈」，猶豫是否該轉職？而網友們雖多半認為這間公司不適合久留，卻也不諱言大環境就是如此令人無奈。

一名嘉義網友在「Dcard發文提到，他目前的工作為作業員性質，剛進公司1個月，不只工作內容和求職網上寫的不同，還發現工作快10年的前輩，月薪竟未達4萬，只比他多了不到1萬元，年終則為1個月，讓他忍不住上網求助：「該跑嗎？」

看到這種情形，其他網友也不禁搖頭，「前輩就是你的前途」、「看有沒有升遷機會或加薪機會，沒有可以先走了」、「嘉義薪水就是這樣…所以我去其他縣市了」、「嘉義能找到超過3w的就能燒香了」。

還有人表示這種待遇並不罕見，「我姊一樣久還是3萬，大公司」、「我姊在鄉下某代工廠做會計，做20幾年薪水26k封頂，大概要等最低薪資超過26k他們老闆才會幫他們往上調吧」、「我剛出社會待過很操的傳產，老師傅做10年，底薪3萬4千，年終獎金只有1個月，平時沒有獎金，底薪是用來算加班費而已」。

有人則認為低薪的關鍵在於工作性質，「作業員本來就沒有好發展啊，賺一下過生活可以，做一輩子會被社會淘汰，滿腹無奈」、「會不會是因為薪水低但工作輕鬆？這也解釋了為何老前輩願意待10年只領4萬」。

也有網友給出較實際的建議，勸他不要太躁進，「別急，先找到跳板，不然你怎麼換，薪水還是2、3萬」、「不如轉往『高級技術員』，高中同學台中后里某CNC加工廠，1個月5萬以上」、「有機運、有能力不用怕，這些都沒有才要緊張吧」。

薪水 薪資 Dcard

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