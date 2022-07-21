她7年換13份工作 眼尖網友揪「這薪資」：發生什麼事

時常有網友對於該不該換工作感到苦惱，日前一位超狂網友發出自己的經歷，她在7年內換了13份工作，薪水也一路從25K漲到38K，引發網友議論。

網友在「Dcard」發文提到，她在7年內換了13份工作，從盤點員、後製人員都有，大多都是行政人員或是助理相關。而薪水也從第一份工作的25K一路換到38K。

原PO提到，這些工作有的做一天就走，有的做一年，「相信應該沒有人比我還魯蛇，也應該沒有人比我還沒有穩定性」。而離職理由千百種，「有能力不足、作息日夜顛倒、不化妝不能上班、工作環境太差、職場霸凌、工時太長（15H/天）、自己墊錢等等」。一直到3年前開始這份工作，從30K做到38K，有穩定和歸屬感。她提到：「想跟大家說，是妳的就一定會妳的生命等著你，在那之前會有很多挫折和無奈，我們一起加油！」

許多網友留言表示，「我有個同事看我畢業後7年，換了4份工作，語言霸凌我說『你換了這麼多份工作，一定是個有問題的人，你到哪裡去都不會順利的！』聽完真的超級不舒服」、「看來…沒有穩定性的問題，就是錢不夠多，錢夠多就會願意撐了」、「恭喜原PO，妳鼓勵到了很多人，祝妳未來工作順利，事事順心」。

不過有眼尖網友發現，原PO有份律師事務所的正職工作月薪僅19K，不禁納悶「律師（事務所）是發生什麼事」。部分網友留言討論，「律師（薪水）高…行政人員沒證照、沒有專業、薪水低，我14年前應徵過也是19k，憤而考公務員」、「14年都沒漲，那在律師事務所上班只能算行頭好聽」。