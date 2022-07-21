快訊

桌球／化解大陸強將梁靖崑4賽末點 莊智淵挺進WTT冠軍賽4強

砸6億推學校午餐「月月吃石斑」 學者：很奇怪的政策

她7年換13份工作 眼尖網友揪「這薪資」：發生什麼事

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享工作7年換了13份工作的經歷。示意圖/Ingimage
網友分享工作7年換了13份工作的經歷。示意圖/Ingimage

時常有網友對於該不該換工作感到苦惱，日前一位超狂網友發出自己的經歷，她在7年內換了13份工作，薪水也一路從25K漲到38K，引發網友議論。

網友在「Dcard發文提到，她在7年內換了13份工作，從盤點員、後製人員都有，大多都是行政人員或是助理相關。而薪水也從第一份工作的25K一路換到38K。

原PO提到，這些工作有的做一天就走，有的做一年，「相信應該沒有人比我還魯蛇，也應該沒有人比我還沒有穩定性」。而離職理由千百種，「有能力不足、作息日夜顛倒、不化妝不能上班、工作環境太差、職場霸凌、工時太長（15H/天）、自己墊錢等等」。一直到3年前開始這份工作，從30K做到38K，有穩定和歸屬感。她提到：「想跟大家說，是妳的就一定會妳的生命等著你，在那之前會有很多挫折和無奈，我們一起加油！」

許多網友留言表示，「我有個同事看我畢業後7年，換了4份工作，語言霸凌我說『你換了這麼多份工作，一定是個有問題的人，你到哪裡去都不會順利的！』聽完真的超級不舒服」、「看來…沒有穩定性的問題，就是錢不夠多，錢夠多就會願意撐了」、「恭喜原PO，妳鼓勵到了很多人，祝妳未來工作順利，事事順心」。

不過有眼尖網友發現，原PO有份律師事務所的正職工作月薪僅19K，不禁納悶「律師（事務所）是發生什麼事」。部分網友留言討論，「律師（薪水）高…行政人員沒證照、沒有專業、薪水低，我14年前應徵過也是19k，憤而考公務員」、「14年都沒漲，那在律師事務所上班只能算行頭好聽」。

薪水 職場 離職 Dcard

延伸閱讀

房貸比租金還貴正常嗎？ 他買180萬套房「做1事」：房租創社區新高

賴清德2024選總統穩了？ 網友從「這一現象」嗅出端倪

他婚後買房想「共同持有」卻被岳母逼離婚 網提3解方自保

接手前輩工作類似處理方式卻被主管盯上 她楞問網給建議

相關新聞

她7年換13份工作 眼尖網友揪「這薪資」：發生什麼事

時常有網友對於該不該換工作感到苦惱，日前一位超狂網友發出自己的經歷，她在7年內換了13份工作，薪水也一路從25K漲到38K，引發網友議論。

進「嚮往職業」 卻遭母嫌丟臉 新鮮人感嘆：突然變得很廉價

近期迎來畢業季，許多社會新鮮人開始投入職場。日前有一女網友提到，她畢業後進入夢寐以求的殯葬業，卻被媽媽嫌棄，甚至要她隱瞞自己的職業，不禁感嘆「媽媽好像覺得我的工作很丟臉」。

主管缺席團隊照常運作！郭家齊：4個要點辨別「優秀管理者」

第一次當主管的時候，我很辛苦，因為我是個「控制狂」，所負責大大小小的事，我都想過問，如果看不滿意，就自己動手下去重做。更糟的是，我自己沒發現這樣有什麼問題。

接手前輩工作類似處理方式卻被主管盯上 她楞問網給建議

新人找工作，最怕被主管盯上，不僅會增加工作負擔，還可能被迫離職。日前一名網友表示，女性朋友擔任業務助理，沒想到前輩離職後，她學前輩的做事態度與方式，卻被課長盯上，讓原PO疑惑「為什麼換個人做同一件事，卻會被盯上？」

他直呼「機長薪水也太狂」 網點出1關鍵：高薪很合理

不少人都嚮往高薪生活，但有些工作不僅專業度高，同時風險程度也非常高。日前一名網友在網路上發文，透露機師的薪水很高，而貼文曝光後也掀起討論，不少人直呼「風險高所以高薪合理！」

分析比爾蓋茲18歲的履歷 人力銀行點出三大亮點

曾蟬聯13年世界首富的微軟創辦人比爾蓋茲，近期宣布將捐出所有財產並退出富豪榜，日前也在社群媒體上公布自己18歲時投出的求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。