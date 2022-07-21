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進「嚮往職業」 卻遭母嫌丟臉 新鮮人感嘆：突然變得很廉價

聯合新聞網／ 綜合報導
網友從事殯葬業，她的媽媽卻要她別在外人面前提及。示意圖/Ingimage
網友從事殯葬業，她的媽媽卻要她別在外人面前提及。示意圖/Ingimage

近期迎來畢業季，許多社會新鮮人開始投入職場。日前有一女網友提到，她畢業後進入夢寐以求的殯葬業，卻被媽媽嫌棄，甚至要她隱瞞自己的職業，不禁感嘆「媽媽好像覺得我的工作很丟臉」。

網友在「Dcard發文提到，她從高中就一直想進入殯葬業，大學畢業後她也順利錄取了。不過當街坊鄰居問起她工作時，媽媽卻閉口不談，還要她騙爸爸說「這份工作只是暫時的」。

當原PO在外人面前跟媽媽談論工作的事情，媽媽還會使眼色暗示她不要繼續講，甚至媽媽私下還一直問她工作時會不會接觸到大體，讓原PO無奈表示：「明明我覺得這是一個很令人敬佩的行業，到她口中變得很廉價」。

許多網友留言表示，「明明就很棒，不要理她」、「等她知道薪水後可能就會改觀了」、「做功德很好啊，是一個了不起的職業」、「不是丟臉吧，感覺怕有些人忌諱或問東問西的，擔心妳也是其中之一」、「妳很棒！要相信自己！我是個超膽小的人，每次看到殯葬業的人都覺得很佩服，這也是在積功德啊。」、「很少看到年輕還願意接受殯葬業的！很厲害！」、「我真的覺得能做殯葬業是一件很厲害的事情，

雖然外面的殯葬業也是素質不一，但用心做的人也很多。」最後原PO則有補充回文「謝謝大家的鼓勵，我都收到了」。

新鮮人 薪水 Dcard

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