主管缺席團隊照常運作！郭家齊：4個要點辨別「優秀管理者」

摘要 1.初任管理職，許多人只會想著「控制」下屬，負責的大小事一把抓，把個人的控制力發揮至極限，卻不明白——影響力，才是真正的領導。 2.要在團隊中建立領導力，可以採用4個方法：以身作則、訓練成員當責、訂定團隊目標與文化、連結個人目標與組織目標。

第一次當主管的時候，我很辛苦，因為我是個「控制狂」，所負責大大小小的事，我都想過問，如果看不滿意，就自己動手下去重做。更糟的是，我自己沒發現這樣有什麼問題。久而久之，我把自己的控制力發揮到極點，直到自己力氣耗盡，部屬缺乏成就感。

後來，我的mentor告訴我，要想一直「控制」別人很辛苦，而且你控制不了多久。如果不適時把「控制力」轉成「影響力」，那我這個主管一定成不了大事。一來，我不可能控制所有的東西，二來，我這種做事方法，不會讓我有能力帶更多的人。影響力才是真正的領導，它讓人們自發跟隨你的做事方法。

我的mentor教我，用以下4個方法，增加職場影響力。

1.以身作則

首先，你要以身作則。如果你希望大家做A，但你自身表現的是B，不管你怎麼說，大家都會朝向B走。領導人是最需要以身作則的人。

舉個簡單的例子，如果主管很看重會議準時，那就必須成為那個最準時到會議室的人，搭配灌輸大家對會議準時開始的期待，通常會比訂定再多的管理制度有用。

2.讓每個人為自己負責

試著成為組織裡的聽眾，認真的聽每個人說，而不是一直打斷、下指導棋，組織成員才有成長空間。這也是「影響力」和「控制力」最大的不同。你要的，不是大家聽你一個指令一個動作，而是大家在你看不到的時候，依然會依照你想要的大方向進行。

建立當責文化很重要，常與部屬對話，讓每個人都清楚，個人對所負責的事項有絕對責任。當團隊有這樣的風氣，主管會輕鬆很多。

3.訂定團隊目標和文化

要讓大家自主往你想要的方向前進，就必須讓大家有清楚目標。明確的目標可以確保大家在你沒看到的時候，不會往錯誤的方向前進。團隊目標通常是明確、具體的，可能是業績績效、成本控制，或在某個期限內完成專案。

除了目標，你還需要建立組織文化。組織文化可以確保團隊有良好的工作模式，例如互助。如果你希望你的小團隊成員能彼此幫助，那就要回溯到前面兩點，親自鼓勵這件事的發生，並確保在主管不在場時，這件事也能如期望般的上演。

4.連結個人目標和組織目標

公司訂定目標後，有些團隊主管只會布達，自認團隊成員都會一心追求同樣目標，卻沒有確認，團隊成員的個人目標是否與組織目標交集（成員追求的可能是個人成長、生活的平衡、更輕鬆的工作）。

當兩者很不一致時，主管會很難讓團隊成員朝著組織的目標前進。因此，主管必須試著縮小兩者間的差距。透過不同的激勵計劃，或讓員工在工作中得以成長，常是讓目標一致的方法。

過去這幾年，我觀察了身邊一些很成功的主管，發現控制力強的人，可以當一線的主管，但影響力強的人，才能當上「主管的主管」。控制力變影響力，不代表放手或不管理，而是你用另一種方法，來領導你身邊的人，並且用這種方式，來達到你想要完成的目標。

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