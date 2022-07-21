接手前輩工作類似處理方式卻被主管盯上 她楞問網給建議

新人找工作，最怕被主管盯上，不僅會增加工作負擔，還可能被迫離職。日前一名網友表示，女性朋友擔任業務助理，沒想到前輩離職後，她學前輩的做事態度與方式，卻被課長盯上，讓原PO疑惑「為什麼換個人做同一件事，卻會被盯上？」

一名網友在PTT發文表示，朋友是辦公室業務助理，跟前輩年紀差不多，兩人都會共同協助課長處理事情，不過後來前輩離職了，只剩下她一位助理。朋友回想與前輩的工作經驗，發現對方的工作效率很高，課長的例行雜事很快都能處理好，接著就會開始打混摸魚到下班。

前輩離職後，朋友開始學習前輩的工作模式，效率也快跟前輩一樣，接著她開始像前輩以前工作一樣，打混摸魚到下班，沒想到卻被課長盯上，要求她「去幫別人處理事情」。

後來這位朋友開始放慢工作速度，把課長交代的事情處理到下班，但課長卻要求她「做完事情來找我」，讓原PO疑惑「為什麼換個人，做同樣的工作事情，卻會被盯上？」是朋友太菜鳥，還是助理職位本來就讓人覺得很閒，剛好換個人來整頓？

對此，網友認為應該是「被看不順眼」，直言「看不順眼而已，也不會有原因」、「無解，純粹就是人與人之間的磁場，投不投緣而已」、「看不順眼+1，我的情況是我到後面都擺爛」、「除非待遇太好不然就換工作，助理性質的工作別地方也能做」、「其實有時候對這種人要頂嘴才會對你好一點，身邊的同事都是越會頂嘴越好」、「也有可能是講話應對問題」、「建議換工作，辭職是唯一解」。