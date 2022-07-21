快訊

幼兒莫德納今配送27萬劑 羅一鈞：0到5歲重症高風險

台北羽賽／20分鐘就闖進8強 戴資穎：希望健康完賽

焦糖哥哥突關挺小英臉書社團 本人回應：創好玩的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他直呼「機長薪水也太狂」 網點出1關鍵：高薪很合理

聯合新聞網／ 綜合報導
機師的薪水很可觀，但需要承擔的風險也相當高，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
機師的薪水很可觀，但需要承擔的風險也相當高，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

不少人都嚮往高薪生活，但有些工作不僅專業度高，同時風險程度也非常高。日前一名網友在網路上發文，透露機師薪水很高，而貼文曝光後也掀起討論，不少人直呼「風險高所以高薪合理！」

日前一名網友在PTT上以「機長的薪水也太狂了吧」為題發文，原PO透露自己無聊查了一下開客機的機師薪水，直呼「也太狂了！」原PO表示機師的（考取）門檻不像醫學系那麼誇張，有個幾百萬就可以去國外唸飛行學校，只要取得飛行時數、考取相關證照、參加航空公司考試、矯正視力達1.0，這樣就可以成為機師。

根據貼文中的照片分析機師平均年薪待遇，達美航空700萬、聯合航空622萬、阿聯酋航空500萬、香港航空A330機型700萬、樂桃航空500萬，國籍的長榮航空為450到700萬、中華航空300到500萬。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「跟你說啦！能成為機長是天選之人」、「機長不是後天努力就能成為的，很看先天能力」、「一堆人都想當，能當的也才那幾位」、「想當醫生唸書就有，想當機師天選之人」、「機長超難考，你看過他們要唸的書有多多就知道了」、「有本事去賺啊，吃天賦的職業」、「光是飛行學校要先花幾百萬」。

另外，也有網友認為風險相當高，「每天都當最後一天在過」、「平常沒事，遇到一次可能就是生死關頭了」、「高風險又高報酬」、「危險性很高」、「要承擔高風險」、「飛一次幾百條命在你手上」、「高專業又高風險，本來就值這個錢」、「一出事就幾乎等於死去，風險高所以高薪合理」、「機師風險比醫師高多了」。

PTT 機師 高薪 薪水

延伸閱讀

飯店清潔仔細嗎？ 內行人警告：房內這「2樣東西」不要用

好熱！台北恐達40度歷史高溫 為什麼仍不算「熱浪」？

他怨幫友人內推工作「對方卻不申請或報到」 網掀兩派論戰

珍奶失寵？老外迷上「這款手搖飲」 網曝商機：將紅遍世界

相關新聞

他直呼「機長薪水也太狂」 網點出1關鍵：高薪很合理

不少人都嚮往高薪生活，但有些工作不僅專業度高，同時風險程度也非常高。日前一名網友在網路上發文，透露機師的薪水很高，而貼文曝光後也掀起討論，不少人直呼「風險高所以高薪合理！」

分析比爾蓋茲18歲的履歷 人力銀行點出三大亮點

曾蟬聯13年世界首富的微軟創辦人比爾蓋茲，近期宣布將捐出所有財產並退出富豪榜，日前也在社群媒體上公布自己18歲時投出的求...

新鮮人面試穿合身白T遭嗆「別來這裡露」 專家一句話化解

一位今年剛畢業的大學生，因為身材豐腴，最近找工作時面試穿了合身白T，被面試女主管上下打量，並且問了很多不友善的題目，還說...

他怨幫友人內推工作「對方卻不申請或報到」 網掀兩派論戰

職場上的人脈關係相當重要，倘若有貴人相助，自己的求職路也會更順利。日前一名網友在網路上發文，原PO透露朋友在外商公司上班，不少同學都會請他幫忙內推，但卻有不少人面試成功後不報到，而貼文曝光後也掀起討論。

業主請吃餅乾「唯獨忽略在場清潔工」 過來人教1招數反擊

一名自稱從事清潔業的女網友表示，工作上偶而會遇到狗眼看人低的奧客，然而最令她受傷的，莫過於日前有一名業主請同事吃餅乾，卻唯獨忽略她一人，「直接跳過我」，讓她瞬間有種「被排擠的感覺」。

飯店房務開3萬也徵嘸人？勞動部祭出專案媒合

防疫管制逐步解封，國內外旅遊蓄勢待發，旅館業則頻喊缺工，更呼籲開放移工投入房務人力。勞動部勞動力發展署昨邀集交通部觀光局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。