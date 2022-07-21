他直呼「機長薪水也太狂」 網點出1關鍵：高薪很合理

不少人都嚮往高薪生活，但有些工作不僅專業度高，同時風險程度也非常高。日前一名網友在網路上發文，透露機師的薪水很高，而貼文曝光後也掀起討論，不少人直呼「風險高所以高薪合理！」

日前一名網友在PTT上以「機長的薪水也太狂了吧」為題發文，原PO透露自己無聊查了一下開客機的機師薪水，直呼「也太狂了！」原PO表示機師的（考取）門檻不像醫學系那麼誇張，有個幾百萬就可以去國外唸飛行學校，只要取得飛行時數、考取相關證照、參加航空公司考試、矯正視力達1.0，這樣就可以成為機師。

根據貼文中的照片分析機師平均年薪待遇，達美航空700萬、聯合航空622萬、阿聯酋航空500萬、香港航空A330機型700萬、樂桃航空500萬，國籍的長榮航空為450到700萬、中華航空300到500萬。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「跟你說啦！能成為機長是天選之人」、「機長不是後天努力就能成為的，很看先天能力」、「一堆人都想當，能當的也才那幾位」、「想當醫生唸書就有，想當機師天選之人」、「機長超難考，你看過他們要唸的書有多多就知道了」、「有本事去賺啊，吃天賦的職業」、「光是飛行學校要先花幾百萬」。

另外，也有網友認為風險相當高，「每天都當最後一天在過」、「平常沒事，遇到一次可能就是生死關頭了」、「高風險又高報酬」、「危險性很高」、「要承擔高風險」、「飛一次幾百條命在你手上」、「高專業又高風險，本來就值這個錢」、「一出事就幾乎等於死去，風險高所以高薪合理」、「機師風險比醫師高多了」。