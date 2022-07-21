他怨幫友人內推工作「對方卻不申請或報到」 網掀兩派論戰

職場上的人脈關係相當重要，倘若有貴人相助，自己的求職路也會更順利。日前一名網友在網路上發文，原PO透露朋友在外商公司上班，不少同學都會請他幫忙內推，但卻有不少人面試成功後不報到，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「叫人幫內推又不去申請或報到」為題發文，原PO透露朋友在外商公司上班，因為工作和生活還算平衡，所以有些同學都會請他幫忙內推。

不過，原PO的朋友發現最近很多內推丟上系統後，有的人根本不去申請、也有人不進一步填寫資料、甚至有些人面試成功後不去報到，「真的是蠻神奇的，雖然工作每個人都有決定權，決定要不要去」。在貼文的最後，原PO的朋友詢問大家意見，「不過如果是內推，不是一般的面試，大家也覺得ok嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「沒差啊！本來內推就只是給個面試機會，合約接不接受是個人權利」、「幫內推就一定要報到，也太情緒勒索」、「求職者就有更好的選擇了，只能證明你這內推不夠力」、「不合適還要硬上嗎？」、「內推只是個管道，沒報到又不會怎樣」。

另外，也有網友認為這種行為很不好，「說實在很垃圾，這種人以後還是不要來往了」、「連資料也不填就誇張了」、「叫人花信用內推結果不去，這樣叫人之常情？結果把自己的信用一起花掉」、「被害到，以後絕對不幫」、「幫忙內推之後拒絕公司的面試比較垃圾」、「我覺得不報到還好，但如果是面試放鳥的話就很糟」、「這種沒去是在耗損推薦人本身信用」。