業主請吃餅乾「唯獨忽略在場清潔工」 過來人教1招數反擊

一名自稱從事清潔業的女網友表示，工作上偶而會遇到狗眼看人低的奧客，然而最令她受傷的，莫過於日前有一名業主請同事吃餅乾，卻唯獨忽略她一人，「直接跳過我」，讓她瞬間有種「被排擠的感覺」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，倘若工作上不幸遇到狗眼看人低的人，多少都有心理建設。不過幾天前，一名業主請同事吃餅乾，甚至親手拿給同是外聘的保全大哥，卻沒分享給同一時間也在場的她。原PO認為，自己並非真的想吃餅乾，「但就是一種感覺，一種被排擠的感覺，好像我是空氣，直接被漠視不存在的那種感覺」，類似的經驗「已經不是第一次了」。

許多人看了原PO的遭遇後，勸她不如懂得轉念，「換個想法，吃他一塊餅乾還要欠他人情何必呢？如果是我，會慶幸他沒給我餅乾，吃人嘴軟拿人手短，自信一點」、「我自己做清潔的，也被漠視習慣了，我現在學會一件事『沒關係，人在做天在看』，有一天當你們需要我的時候別再來哭夭」、「妳只要這樣想，因為同是女人，她認為妳的美貌等條件高過她，讓她感受到威脅，才會故意排擠妳」、「疫情還沒發生前，用手拿餅乾都不行，更何況疫情期間沒給我更好，以免有衛生問題，別想太多囉！妳在哪上班？我寄餅乾給妳吃」。

有網友分享類似的尷尬案例，「這種感覺我也曾經遇過，當時全公司都被某同事請喝飲料，就我一個人被跳過，搞不懂為什麼要這樣做，職場霸凌真的無所不在」、「以前在銀行，新調來的經理也會這麼對清潔阿姨，結果有天經理聽到我們副總說他要泡茶，副總有問阿姨『要喝茶嗎』，從此經理對阿姨超級客氣」。

有網友賜招給原PO，建議她「如果是特定的人對妳，下次以其人之道還治其人之身，換妳買飲料，還附帶說『來來來，每人都有』，但要特別跳過那個對妳雞歪的人，至少出一口怨氣也爽」。