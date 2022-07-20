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生理假不該只限女性？ 他患痔瘡主張「男性也應有生理假」

聯合新聞網／ 綜合報導
Dcard網友因痔瘡主張男性也應享有「生理假」。圖片來源／ingimage
Dcard網友因痔瘡主張男性也應享有「生理假」。圖片來源／ingimage

男女性生理構造不同，女性在職場上擁有生理假，一名Dcard男網友在心情版發文主張「男女都應該有生理假」，並解釋男生在痔瘡上的比例是女生的三倍，男性痔瘡也有生理的痛問題，也會有夢遺腿軟弄髒床鋪的困擾。

原PO以自己的經驗表示，過往曾經因工作壓力大，可能因熬夜及飲食習慣影響而引發痔瘡，導致內褲都是血。在發生頻率上，有時月初來、也有月中來，甚至可能連續兩天都來，自己上班時要忍住「生理痛」，結果卻還要繼續加班。

他補充，痔瘡跟女生月經有許多相似之處，如：都會流血、屁股都會很痛、一兩個月都會來一次、沒有休息可能會惡化、生理期時都不能進行性行為。並認為，此狀況只有女生可以請生理假相當不公平，因此主張男性也要能請生理假。

另有其他男網友也在Dcard回覆文章表示，曾交往過的女朋友有痛經經驗，雖然自己無法體會，但女性生理假真的沒有想像中的好，有些女性生理痛是相當不舒服。

他並補充女性生理假的小常識：薪資上跟病假一樣，只有「半薪」，天數也只能請三天，超過的部分會併入病假計算，且不少公司都給一年7天的帶薪病假，生理期直接請病假就可以。

底下女網友針對痔瘡男留言回復，「這麽嚴重的痔瘡可能要手術處理掉吧？我子宮又沒辦法隨便拿掉」、「生理假是指每個月都會有的生理期，跟你那種不一樣」、「生理期來又不會屁股痛…你不懂就別亂說」、「你可以請病假啊，又不是每個男生都有痔瘡，但每個女生都會來月經耶」、「你在講笑話嗎？還蠻好笑的欸」。

痔瘡 生理期 Dcard

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