快訊

以為是肥魚！他釣起「100kg鯊魚頭」身體被啃光嚇傻 顱內還插1根旗魚嘴

統一收購家樂福 公平會三大審查重點出爐

詐騙林百里妻子5000萬 名媛朱立安2000萬保金籌不到繼續押

菜鳥生理期痛爆 見「公司現象」直呼：不敢請假

聯合新聞網／ 綜合報導
網友剛入職兩個月，想請生理假卻猶豫不決。示意圖／聯合報系資料照
網友剛入職兩個月，想請生理假卻猶豫不決。示意圖／聯合報系資料照

請生理假是女性受僱者的權益，日前一名女網友表示，自己剛入職兩個多月，日前因生理痛想請假，卻沒看過公司有人請生理假，讓她猶豫不決。

女網友在「Dcard發文提到，她才入職兩個多月，平時表現普普，特休也還沒下來。原PO表示，曾在公司的打卡系統看過生理假，卻沒看過有人使用，讓她不知該如何是好。

網友一面倒建議她直接請生理假，「請生理假，是妳的權利。只要不是被濫用，都應該被尊重」、「我入職一個禮拜就請了，有需要就請，這本來就是妳的權益，況且真的身體不適，產值也低，去上班發生什麼意外公司還要負責」、「我是生理期會痛到想跪下來，根本不可能工作，雖然不是24小時，但是幾個小時一次10幾分鐘陣痛就不行啦，根本不會考慮要不要請假，我直接請」。

部分網友分享類似經歷，「我在銀行，我也不敢請。明明全部同事都是女生，為什麼沒人需要請生理假我也是很不解，有時候經痛到接待客人都已經站不太起來還是不敢請假…」、「之前國中升旗時，跟老師說我生理期痛到快死了，老師完全不信我，叫我不要太誇張，然後五分鐘後我直接昏倒給她看，從此老師不敢再不讓我休息」。

最後原PO鼓起勇氣請了生理假，還附註「若情況允許，可以WFH(居家辦公)」。

生理期 Dcard

延伸閱讀

他揭疫情1現況「剩台灣在戴口罩」 網熱瘋狂喊：我要自由呼吸

面試被嗆成績爛！她曝新鮮人求職悲慘經驗勸：要慎選公司

想轉職軟體工程師？ 過來人分享經驗：年薪高於300萬

沒開冷氣怎睡過夜？神人靠「2台電風扇這樣吹」：一覺到天亮

相關新聞

面試被嗆成績爛！她曝新鮮人求職悲慘經驗勸：要慎選公司

期恰逢畢業求職季，不少社會新鮮人到處投履歷、面試，希望能盡早進入職場工作。有一名網友就分享自己剛出社會時面試被洗臉的經驗，並告誡大家要慎選公司。

生理假不該只限女性？ 他患痔瘡主張「男性也應有生理假」

男女性生理構造不同，女性在職場上擁有生理假，一名Dcard男網友在心情版發文主張「男女都應該有生理假」，並解釋男生在痔瘡上的比例是女生的三倍，男性痔瘡也有生理的痛問題，也會有夢遺腿軟弄髒床鋪的困擾。

菜鳥生理期痛爆 見「公司現象」直呼：不敢請假

請生理假是女性受僱者的權益，日前一名女網友表示，自己剛入職兩個多月，日前因生理痛想請假，卻沒看過公司有人請生理假，讓她猶豫不決。

想轉職軟體工程師？ 過來人分享經驗：年薪高於300萬

科技業薪水高，不只吸引年輕人選理工科，連非本科系的畢業生，都想要跨行轉職，擠身百萬年薪行列。日前就有一名轉職科技業的上班族，分享「軟體轉職經驗」，他認為現在軟體業很有前景，新人起薪基本會有4萬元，自學時間平均半年至一年左右，還有網友分享自己轉職後，年薪大於300萬。

國立大學畢業「公司只開26K」 妹子面試完心慌：我多益910欸

剛大學畢業的社會新鮮人難免會碰上迷茫期，可能是找不到有滿意薪資的工作，抑或是和興趣或專業不相符。日前一名網友在網路上發文，透露自己是國立大學畢業，而且多益成績有910分，但公司卻只開月薪26K給她，而貼文曝光後也掀起討論。

30k五星飯店櫃姐或47k傳產行政？ 新鮮人陷入選擇困難

社會新鮮人剛出社會找工作時，會遇到許多困難或需要做出艱難選擇，一名網友就表示她目前在考慮要到月薪30000元的五星級飯店當櫃台人員，還是到水電材料行當行政領47000，其他網友建議，「第一份工作根本不會做一輩子，要看自己未來如何規劃才做選擇」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。