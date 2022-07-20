菜鳥生理期痛爆 見「公司現象」直呼：不敢請假

請生理假是女性受僱者的權益，日前一名女網友表示，自己剛入職兩個多月，日前因生理痛想請假，卻沒看過公司有人請生理假，讓她猶豫不決。

女網友在「Dcard」發文提到，她才入職兩個多月，平時表現普普，特休也還沒下來。原PO表示，曾在公司的打卡系統看過生理假，卻沒看過有人使用，讓她不知該如何是好。

網友一面倒建議她直接請生理假，「請生理假，是妳的權利。只要不是被濫用，都應該被尊重」、「我入職一個禮拜就請了，有需要就請，這本來就是妳的權益，況且真的身體不適，產值也低，去上班發生什麼意外公司還要負責」、「我是生理期會痛到想跪下來，根本不可能工作，雖然不是24小時，但是幾個小時一次10幾分鐘陣痛就不行啦，根本不會考慮要不要請假，我直接請」。

部分網友分享類似經歷，「我在銀行，我也不敢請。明明全部同事都是女生，為什麼沒人需要請生理假我也是很不解，有時候經痛到接待客人都已經站不太起來還是不敢請假…」、「之前國中升旗時，跟老師說我生理期痛到快死了，老師完全不信我，叫我不要太誇張，然後五分鐘後我直接昏倒給她看，從此老師不敢再不讓我休息」。

最後原PO鼓起勇氣請了生理假，還附註「若情況允許，可以WFH(居家辦公)」。