快訊

台北羽賽／戴資穎回來了！首輪只花22分鐘輕鬆奪勝

爭議連環爆！林智堅餐會辦在鄭文燦官邸 市府回應了

「最強護照」排行出爐！這國擁193地免簽蟬聯第一名 台灣排第34

聽新聞
test
0:00 / 0:00

面試被嗆成績爛！她曝新鮮人求職悲慘經驗勸：要慎選公司

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己剛出社會時面試被洗臉的經驗。示意圖/ingimage
一名網友分享自己剛出社會時面試被洗臉的經驗。示意圖/ingimage

近期恰逢畢業求職季，不少社會新鮮人到處投履歷、面試，希望能盡早進入職場工作。有一名網友就分享自己剛出社會時面試被洗臉的經驗，並告誡大家要慎選公司。

該名網友在Dcard分享，自己曾遇過很輕浮的主管，當年面試一間感覺規模很小的公司，有兩個面試官，其中一個不僅翹腳還咬口香糖，問完例行性的問題後，對方就開始問一些私人問題，例如「妳很漂亮，有沒有男朋友」等，甚至還上下打量她，由於當時原PO沒有任何工作經驗，因此不知道該怎麼脫身，讓她覺得很驚恐。

原po還透露，之前在找實習時，因為想挑戰自己，所以投了一間與自己不同領域的公司，去面試時主管看完她的成績單後竟說「你這科XXX這麼爛 怎麼敢來面試我們公司啊！」，讓她當場傻眼，沒想到對方也不想聽她解釋，就直說「很混也蠻會找藉口的嘛」，之後對方還說要進入二面，讓她氣得直接推掉，並說「有這種主管的公司不要也罷」。

原po表示，她也曾到一間小有規模的公司面試，所以會經過主管及人資兩道關卡，但由於她之前沒有面試過大公司，因此不知道這項規則，當時主管線上面試完後丟下一句「你等一下」人就走了，接著她就被晾在電腦前面半個小時後，人資才姍姍來遲，僅面試10分鐘就結束了，讓她不禁抱怨「很像應徵者的時間都不是時間一樣」。

最後，她總結以上的面試經驗，奉勸大家要慎選公司，也要學會分辨公司還有面試應對進退的技巧，並祝福大家工作順利。

文章曝光後，許多網友也分享自己的面試經驗，「最討厭那種履歷面試當下才看，又說你條件不符合他們需要的」、「我也被問過為什麼讀政大還單身，然後面試官一臉講錯話的樣子說他不是gay對我沒興趣」、「我朋友遇過人力銀行上面標題寫不需執照內容也寫不用相關科系可，我朋友是相關科系畢業去應徵，然後被面試官噴了全程怎麼沒執照」。

延伸閱讀

他驚覺「台灣旅宿價格超敢開」 網抖關鍵：吃定旅客市場需求

28K北漂女「買飲料都是奢侈」 網曝實拿這數字才像個正常人

芭比Q了！女童下車踩進洞1隻腳瞬間消失 嚇人畫面曝光

設計師房客在地板鑽出一條溝 退租拒賠反嗆房東：沒常識

相關新聞

面試被嗆成績爛！她曝新鮮人求職悲慘經驗勸：要慎選公司

期恰逢畢業求職季，不少社會新鮮人到處投履歷、面試，希望能盡早進入職場工作。有一名網友就分享自己剛出社會時面試被洗臉的經驗，並告誡大家要慎選公司。

想轉職軟體工程師？ 過來人分享經驗：年薪高於300萬

科技業薪水高，不只吸引年輕人選理工科，連非本科系的畢業生，都想要跨行轉職，擠身百萬年薪行列。日前就有一名轉職科技業的上班族，分享「軟體轉職經驗」，他認為現在軟體業很有前景，新人起薪基本會有4萬元，自學時間平均半年至一年左右，還有網友分享自己轉職後，年薪大於300萬。

國立大學畢業「公司只開26K」 妹子面試完心慌：我多益910欸

剛大學畢業的社會新鮮人難免會碰上迷茫期，可能是找不到有滿意薪資的工作，抑或是和興趣或專業不相符。日前一名網友在網路上發文，透露自己是國立大學畢業，而且多益成績有910分，但公司卻只開月薪26K給她，而貼文曝光後也掀起討論。

30k五星飯店櫃姐或47k傳產行政？ 新鮮人陷入選擇困難

社會新鮮人剛出社會找工作時，會遇到許多困難或需要做出艱難選擇，一名網友就表示她目前在考慮要到月薪30000元的五星級飯店當櫃台人員，還是到水電材料行當行政領47000，其他網友建議，「第一份工作根本不會做一輩子，要看自己未來如何規劃才做選擇」。

雲嘉南餐飲釋職缺 首招中高齡

就業市場缺工日益明顯，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與餐飲業者合作，首度釋出不輪班、不重勞力等餐飲類職缺，招募45歲以上1...

28K北漂女「買飲料都是奢侈」 網曝實拿這數字才像個正常人

不少懷抱夢想的社會新鮮人會選擇離鄉背井努力打拚，但往往總是被夢想與現實雙面夾殺，每一筆支出都得斤斤計較。一位女網友就分享北漂的生活，她每月要花7千元付房租，再加上其他必要開支，28K的薪水根本無法在台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。