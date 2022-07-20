面試被嗆成績爛！她曝新鮮人求職悲慘經驗勸：要慎選公司

近期恰逢畢業求職季，不少社會新鮮人到處投履歷、面試，希望能盡早進入職場工作。有一名網友就分享自己剛出社會時面試被洗臉的經驗，並告誡大家要慎選公司。

該名網友在Dcard分享，自己曾遇過很輕浮的主管，當年面試一間感覺規模很小的公司，有兩個面試官，其中一個不僅翹腳還咬口香糖，問完例行性的問題後，對方就開始問一些私人問題，例如「妳很漂亮，有沒有男朋友」等，甚至還上下打量她，由於當時原PO沒有任何工作經驗，因此不知道該怎麼脫身，讓她覺得很驚恐。

原po還透露，之前在找實習時，因為想挑戰自己，所以投了一間與自己不同領域的公司，去面試時主管看完她的成績單後竟說「你這科XXX這麼爛 怎麼敢來面試我們公司啊！」，讓她當場傻眼，沒想到對方也不想聽她解釋，就直說「很混也蠻會找藉口的嘛」，之後對方還說要進入二面，讓她氣得直接推掉，並說「有這種主管的公司不要也罷」。

原po表示，她也曾到一間小有規模的公司面試，所以會經過主管及人資兩道關卡，但由於她之前沒有面試過大公司，因此不知道這項規則，當時主管線上面試完後丟下一句「你等一下」人就走了，接著她就被晾在電腦前面半個小時後，人資才姍姍來遲，僅面試10分鐘就結束了，讓她不禁抱怨「很像應徵者的時間都不是時間一樣」。

最後，她總結以上的面試經驗，奉勸大家要慎選公司，也要學會分辨公司還有面試應對進退的技巧，並祝福大家工作順利。

文章曝光後，許多網友也分享自己的面試經驗，「最討厭那種履歷面試當下才看，又說你條件不符合他們需要的」、「我也被問過為什麼讀政大還單身，然後面試官一臉講錯話的樣子說他不是gay對我沒興趣」、「我朋友遇過人力銀行上面標題寫不需執照內容也寫不用相關科系可，我朋友是相關科系畢業去應徵，然後被面試官噴了全程怎麼沒執照」。