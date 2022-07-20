想轉職軟體工程師？ 過來人分享經驗：年薪高於300萬

科技業薪水高，不只吸引年輕人選理工科，連非本科系的畢業生，都想要跨行轉職，擠身百萬年薪行列。日前就有一名轉職科技業的上班族，分享「軟體轉職經驗」，他認為現在軟體業很有前景，新人起薪基本會有4萬元，自學時間平均半年至一年左右，還有網友分享自己轉職後，年薪大於300萬。

一名網友在Dcard發文，分享自己轉職到軟體工程師的經驗，他強調「轉職是很辛苦的道路，沒有毅力跟決心就不要浪費時間」，但轉職後第一份薪水，月薪可高於4萬以上，如果沒有給到4萬元，就是低於行情價。

原PO認為，轉職軟體業的優勢，在於前景好又不怎麼看學經歷，他指出「有實力的人，就不怕吃不飽，薪資天花板還要根據人脈、語言等軟實力，他也強調「轉職軟體絕對可以自學」他自己就是在網路自學所有工作用到的技術，因此「軟體業的門檻因人而異」，如果有天賦的話就可以很快上手。

接著原PO表示，從學習到就業所花費的時間，每個人的狀況不同，有天賦的人可以3個月就學會，沒有天賦的人則是花半年至一年的時間。他接著補充，現在軟體業的工作環境越來越舒適，建議那些「嚮往遠端上班、自由輕鬆的工作又有點挑戰的工作氛圍」的人，可以往軟體開發這條路走。

對此，底下網友也分享「我也是轉職的工程師，雖然還只是基層工程師，但年薪有300萬以上，我覺得從沒經驗到能就職，最少需要半年左右」、「這行是給有天賦的人來的，別看到全民都在轉就隨波逐流，可能到頭來兩頭空」、「30歲以前轉職絕對沒問題，沒有硬門檻，只有軟門檻，越年長的開發者公司會期望你能有更好的技術，如果年資太高的新人，公司在任用的時候都會有點擔心」。