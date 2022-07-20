國立大學畢業「公司只開26K」 妹子面試完心慌：我多益910欸

剛大學畢業的社會新鮮人難免會碰上迷茫期，可能是找不到有滿意薪資的工作，或是和興趣或專業不相符。日前一名網友在網路上發文，透露自己是國立大學畢業，而且多益成績有910分，但公司卻只開月薪26K給她，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在Dcard上以「第一份面試薪水低被笑」為題發文，原PO透露自己是國立大學的商業貿易學系畢業且多益910分，上週五去面試第一間小公司的業務助理，薪水卻只開給她26K。

原PO表示身邊朋友的薪水都大約28K到30K起跳，當友人們一聽到她的薪水，「就覺得條件也沒有多好，只能找到這樣的薪水」；而原PO的家人則認為，花了那麼多錢讀書，最後卻只能領26K。

原PO提到應屆畢業到現在找工作覺得好心煩、好焦慮，身邊很多朋友都是靠父母介紹工作，「即使他們的學歷沒有很漂亮、經驗也0，但可以直接進去大公司上班，就覺得好羨慕」。

原PO感嘆大家都說要找大公司，「但我的能力也沒有到大公司會要⋯主動投一些比較中型企業的履歷，前幾天都被開啟後都沒有消息了」。然而，在貼文的最後，原PO詢問網友意見，「究竟大家是怎麼勇敢提出期望的薪資呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「有些公司看學經歷核薪，就不用特別談了」、「會嘲笑妳的人真的不用太認真和他相處了，這樣真的稱不上朋友」、「多益910、國立大學，銀行歡迎妳，現在證照趕快考一考，今年招新末期還有幾家能報」、「26K太誇張了，應該不是在雙北？」、「多益910很厲害了，可以開高點，然後大企業不一定比較難進，都投投看沒損失」、「起薪低不是低，可以一直往上爬才是重點」。

另外，也有網友直言，「小公司業務助理26K很正常，國立學校？倘若是弱勢系所不具就業力，起步的薪資不高很正常；多益910？是很會考試解題，還是口說也沒問題？這些對於起薪都有影響」。

最後，他也給予鼓勵，「起步的低薪不代表永遠的低薪，職涯很長，爭氣點還是可以超越其它人的。我高中以前成績都是後30％，職涯發展則是慢慢耕耘向上發展，目前算混得還不錯。若想要短期做出成績，妳可以去做業務、房仲、保險，若沒陣亡，收入可是很可觀的」。