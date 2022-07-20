30k五星飯店櫃姐或47k傳產行政？ 新鮮人陷入選擇困難

社會新鮮人剛出社會找工作時，會遇到許多困難或需要做出艱難選擇，一名網友就表示她目前在考慮要到月薪30000元的五星級飯店當櫃台人員，還是到水電材料行當行政領47000，其他網友建議，「第一份工作根本不會做一輩子，要看自己未來如何規劃才做選擇」。

原PO在Dcard上以「大公司薪水低 vs 小公司薪水高」為題表示，她目前已經錄取兩家蠻知名的公司，一個是五星級飯店櫃台人員，另一個是知名百貨公司營業儲備幹部，兩個工作都要輪班跟加班，她爬文看到過來人的經驗感覺很累，月休約8到10天，薪水都是30000，不含勞健保，但都有完善的升遷機制以及福利制度。

不過她最近發現新工作是水電材料行的行政人員，薪水47000且上班時間固定從9點到18點，又有週休二日，且上班地點對她來說是最方便的，雖然她自己也知道那份工作應該就沒有什麼升遷制度，但薪水真的高很多，「還有固定上班時間+週休二日對我來說是一個很大的誘因」，就算她在前面兩家知名企業工作通過考核，應該也要很久才能升到這個價錢。

她繼續解釋，工作內容她都可以接受，但目前比較不考慮五星級飯店的櫃台，因為面試時主管有跟她說櫃台人員需要幫忙支援房務工作，這點她比較不太喜歡。

網友紛紛留言，「單純的行政薪水不會47K那麼高的，通常是有問題的，尤其號稱免經驗、高薪的都滿有問題的」、「水電行政先做看看吧！服務業薪水就那樣，5萬以上寥寥無幾，發展性也不高，不要跟錢過不去，不過就像樓上說的47000可能有問題，發現苗頭不對就趕快跑」、「水電材料行很賺好不好，每次看我爸月結的帳單都有夠驚人」。

也有網友建議，「不要看底薪，要看年薪、履歷幫助、橫向發展的機會，是我我不會去水電行…百貨經營管理非常棒啊，但稱為水電工程行不一定小，可能是建設公司的包商所以給得出四萬七，但視野肯定小」、「妳要看這份工作、職位，能帶給妳多少履歷價值，妳不會一輩子領同樣薪水，妳會跳槽，要思考這份工作(或Title)是否能讓妳往更好的地方跳槽，如果我是妳我會選儲備，即便我知道儲備是很多雜事都要做，但大公司名號的儲備幹部放在履歷上就是有加分。第一份工作根本不會做一輩子，要看自己未來如何規劃才做選擇」。