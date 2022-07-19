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28K北漂女「買飲料都是奢侈」 網曝實拿這數字才像個正常人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名月領28K的北漂女感嘆自己的生活壓力山大，不知道該不該繼續北漂生活；圖中人物非新聞當事人。 示意圖／ingimage
一名月領28K的北漂女感嘆自己的生活壓力山大，不知道該不該繼續北漂生活；圖中人物非新聞當事人。 示意圖／ingimage

不少懷抱夢想的社會新鮮人會選擇離鄉背井努力打拚，但往往總是被夢想與現實雙面夾殺，每一筆支出都得斤斤計較。一位女網友就分享北漂的生活，她每月要花7千元付房租，再加上其他必要開支，28K的薪水根本無法在台北好好過日子，她坦言「連買杯飲料都會覺得奢侈」，心酸發問「該繼續撐下去嗎？」貼文一出，引起網友熱議。

原PO以「台北薪水28K該繼續撐下去嗎？」為題發文，剛畢業的她在台北找到工作，並租了每月7千元的雅房，準備展開台北新生活。未料，原PO發現幾個禮拜下來，「物價超高，便當幾乎都100元以上，每次和朋友出去也會顧慮很多，怕吃比較好的食物會增加支出，買杯飲料都覺得心疼、奢侈」，她更淚訴收到一張罰單就會嚴重影響日常開銷，「每天看著記帳本，越看越想哭」。

原PO透露目前從事的行業只有台北有，看著自己每天對各項花費斤斤計較，她不禁心酸感嘆，「不確定自己還能不能撐下去」，便想詢問網友「台北薪水28K該繼續撐下去嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛直言「台北工作請5萬以上再考慮」、「我真的很佩服3萬以下還願意北漂的」、「那乾脆回南部隨便找一個28K的工作吧」、「剛畢業第1年薪水低還能接受，如果未來幾年都是28K，那不如回家鄉，未來能夠成長到30、40幾K的話就先忍忍吧」。

也有過來人留言分享經驗，「我2年前剛畢業北漂也是28K，不過那時候房租很便宜，含水電不到5K，然後過了試用期、滿1年又陸續加薪+調整獎金分紅比例，月薪後來有35K到40K，也搬到正常的套房住」，直言至少得實拿35K才可以過得比較像「正常人」

北漂 薪水 新鮮人

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