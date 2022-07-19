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北漂女夢想金控上班「好羨慕台北人」 網一看傻眼：畫錯重點

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，相當羨慕台北人，既有很多工作機會，起薪又較高，外地人到台北上班房租扣完根本沒剩多少，令她不禁直呼，「好忌妒台北人」。示意圖/ingimage
一名網友表示，相當羨慕台北人，既有很多工作機會，起薪又較高，外地人到台北上班房租扣完根本沒剩多少，令她不禁直呼，「好忌妒台北人」。示意圖/ingimage

台北交通方便且資源豐富，不少新鮮人會北漂來工作。一名網友表示，相當羨慕台北人，既有很多工作機會，起薪又較高，外地人到台北上班房租扣完根本沒剩多少，令她不禁直呼，「好忌妒台北人」。

一名網友在Dcard「工作版」發文，她相當羨慕台北人，不僅有很多工作機會，不少大學畢業一兩年起薪就是4萬起跳，她的夢想就是到銀行總行上班，但總行都在台北，除了高銀和京城總行位在南部，外地人到台北上班房租扣一扣，根本不用存錢了，令她不禁直呼，「真的氣氣氣，好忌妒台北人」。

原po也表示，很想去金控上班，每次看到在金控上班的女生都會自卑，感嘆自己薪水少，沒辦法像她們一樣，她也補充自身背景，畢業後就到台北工作已4年多，近幾年才萌生想去總行的念頭，但已不年輕，不是可以放手一搏的年紀，認為是時候回家鄉深耕了，所以才會相當苦惱。

網友紛紛表示，「台北人30+也很多沒有四萬呀，妳說這樣的夢話，對那些沒四萬的人，情何以堪？」、「好羨慕台北人？你知道很多住台北的人，沒有台北的房子，是租房子嗎？」、「台北薪水3萬多，但一個便當110的話呢...」、「外縣市要置產容易多了，哪怕薪水稍微低點，房價房租可能不到台北的一半」、「你是要羨慕在台北有房子的人，不包括一般普遍租房子的台北人，不用繳房租真的很快樂，快樂至少一半了，剩下的就看自己努力」。

有網友則認同，「台北人真的很爽」、「住家裡就樂勝4萬起薪的非台北人了」、「我朋友在台北租房，每個月月薪扣完房租都不到35」。

有網友認為原po應該精進自己，「所以你到底是嫉妒台北人還是在金控上班的人，與其把時間浪費在嫉妒別人身上，還不如好好精進自己，不然再過50年你也還是一樣只會嫉妒別人」、「光鮮的外表，背後付出的時間跟精力是你不知道的」、「為什麼光出張嘴呢～夢想就是要努力實踐，不然永遠都只是嘴炮而已」、「你羨慕的是有錢、有學歷的人，跟台北人無關」、「那在台北工作的人不就要羨慕不用工作在國外度假的人？永遠羨慕不完啦，自己從生活中找點幸福」。

有網友分享自身經歷，「說實在，我覺得在金控工作跟是不是台北人沒什麼關係，能力夠好、薪水夠高就可以錄取，搬到台北了…」、「總行其實也沒想像那麼好，常常加班到九點的路過…而且能報的加班有限」、「台北其實非常多低薪，不是別人說的那樣，聽身邊朋友為了想來台北，憧憬！結果讓他自己沒有生活品質，所以兩年後又跑鄉去了，只能說你不是羨慕台北人，你是羨慕有能力的人！不然你可以選擇嫁給台北人」。

薪水 北漂

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