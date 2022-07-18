新鮮人一畢業即就業是好事？ 她想嘗試更多事怎奈：家人不肯

大學一畢業，不少人會選擇直接進入職場，也有些人會想再體驗更多生活而去打工換宿或出國打工等等，一名網友就分享她家人一直催她去找工作，但她想在進職場前去嘗試很多事情，其他網友便建議，「自己的錢+自己的時間+自己的人生=不用管別人的看法」。

原PO在Dcard以「剛畢業即就業 家人的意見」為題表示，她是剛畢業的新鮮人，家人在她六月底畢業後就一直催「什麼時候找工作」，但她想給自己一個月的緩衝時間，等想做、還沒做的事情做完，畢竟她之後要工作好多年，所以不知道她現在不做，什麼時候可以做或什麼時候可以完成，「雖然我還是不知道自己想做什麼，每天都陷在迷茫當中，但至少讓我完成我一直想要做的事情」。

她想嘗試打工換宿，剛好有朋友可以一起去，但家人對此非常反彈，說她去是浪費錢，如果去了一個月會有不想上班的心態，她怨嘆「聽到這邊，我真的不想和他們繼續說下去，我還想嘗試很多事情」。

網友紛紛留言，「花費如果都是自己賺的話，我不會想管爸媽講什麼。這輩子以後他們還有很多事情會想出意見，我不可能每件事情都聽從他們的決定」、「講認真的，人生是自己的，東西拿著就離開家裡了，妳長大了，不需要詢問父母，而是告知父母，不用全聽他們的話，當作參考就好了」、「自己的錢+自己的時間+自己的人生=不用管別人的看法」、「如果妳可以用自己的錢過生活當然就聽自己的，還需要用爸媽的錢過生活那當然就是聽一下金主的話」。

有網友建議原PO可以先準備面試，「說不定妳家人是怕妳之後啃老，沒有求職意願，不然就先準備幾場面試，offer get後讓妳家人知道妳也是能進職場的，然後再去打工換宿，至少讓他們有個底，知道妳的程度，反正面試這種事本來就是要多做幾次」。