月薪28k下班焦慮到哭 23歲職場新人問：該撐到領年終嗎？

不管是職場新鮮人或是老鳥，面對不喜歡的工作環境都會面臨要不要跳槽的狀況，一名23歲女網友就表示她的工作月薪28k，但工作量很多，讓她「平常下班偶爾會焦慮到哭」，所以在考慮要立刻辭職還是撐到領到年終。

原PO在Dcard以「等年終還是現在辭」為題表示，她今年23歲，目前在桃園大公司的電商做了一年，薪水領28k，她解釋自己當初為了疫情的青年就業津貼，沒怎麼在挑工作，殊不知面試過後就直接被錄取了，「心裡覺得應該是個屎缺，沒想到去了前半年還蠻閒的，同事都是天使，福利又好」。

她接著說，後來的工作量直接變兩倍，「我們部門人力不足，我直接變pm（專案經理）。原本只有簡單設設活動，現在要採購+談活動+設活動+想企劃+上新品+結帳，每天廠商訊息都是上百通，還要被其他部門的人追殺」。

她也知道公司正在努力發展中，但她也真的要招架不住了，「平常下班偶爾會焦慮到哭」，她最初打算做一年就辭，但想到沒領年終便覺得有點可惜，去年發年終1.5個月，還有幫員工保防疫險、發防疫津貼。

公司缺點是內部溝通不佳，很多都沒SOP，常常不知如何做事，或是大部分主管都是空降，不懂公司規定，有事情就都丟給她處理，再來就是工作量多到讓她覺得每天不知在做什麼，最後則是同事年齡落在30到45歲，跟她差很多。

她講到公司優點是請假超好請，只需早上發個訊息即可，還有公司不僅福利好、同事也好，最後則是公司配合的廠商會提供很多的試用與試吃品。

她打算辭職後靠存款休息一陣子再找工作，目前在外租屋還夠活半年，若是等領年終，可以辭職後混一年再工作，她猶豫不決，「想來問大家覺得該現在辭還是等年終？」

網友紛紛留言，「我會建議做到領年終啦，一方面是因為責任越大能力就越大，做得越多就學的越多，另一方面就是做到領年終就是給這種生活一個終點，想想之後有一筆錢可以領，然後又能夠學東西，應該不會這麼難受了吧？」、「其實妳應該趁這工作輕鬆時考些證照，若厭倦妳覺得沒成長的工作就要增進自己，不然未來還是換另一家有同感，而且妳未來想去更好的公司面試，年資離職原因答錯，就GG了」、「建議騎驢找馬」、「該跟上級談薪水了吧」。

也有網友表示，「28k需要猶豫嗎？隨便找都比這高吧？」、「現在才七月中，28K其實…」、「28k我一律建議辭，領28k領到30歲妳能接受？」