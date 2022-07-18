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政大畢業擅長兩外語只領2萬多？ 網嘆：英文好不等於高薪

聯合新聞網／ 綜合報導
畢業於頂大且會兩外語卻只領兩萬多薪水讓人心酸，但許多網友直指「英文只是工具，沒有其他專業沒什麼用吧」。示意圖／ingimage
畢業於頂大且會兩外語卻只領兩萬多薪水讓人心酸，但許多網友直指「英文只是工具，沒有其他專業沒什麼用吧」。示意圖／ingimage

社會新鮮人在畢業後常常遇到薪水不如預期的窘境，一名網友就分享他表妹，雖然畢業於頂大，又很擅長英文與日文，卻領著兩萬多的薪水過日，不少網友便搖頭，「現在很多社會新鮮人，總覺得自己英文好就該領高薪」。

原PO在PTT以「國立大學英日文佳，月薪兩萬多？」為題表示，他的表妹畢業於國立政治大學，擅長英文與日文，目前在某星級飯店工作，一天工時約十二小時，但月薪只有兩萬多，這讓他疑惑，「請問是不是去電子業當作業員會更好？」

網友紛紛留言，「還不如到台GG當作業員」、「這種情況很常見」、「文組不意外」、「英文好去電子業當採購PM，年薪破百也不難」、「不如去做熊貓（外送員）」、「專業是什麼？只會講英日文，兩萬還嫌多喔」、「飯店開的薪水真的低到可怕」、「英日能力佳就不要留台灣，去找找日本的工作」。

網友也指出，「現在很多社會新鮮人，總覺得自己英文好就該領高薪」、「以後google翻譯會越來越準，英、日文系就業會越來越劣勢，外語能力強是好事，但還要搭配其他專業能力才有用」、「語文就變基本技能而已」、「語言都不算專長，除非可以到筆譯、口譯的程度」、「英文只是工具，沒有其他專業沒什麼用吧」、「說真的英日文都好的人很多，問題是選了什麼產業才是關鍵」。

新鮮人 薪水 PTT

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