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她抱怨公司新人不幫忙訂便當 反被網嗆：憑什麼當小妹

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友都表示不該把「職場新人負責訂便當」視作理所當然。示意圖／ingimage
許多網友都表示不該把「職場新人負責訂便當」視作理所當然。示意圖／ingimage

新人剛入職場除了專業能力要趕快熟悉外，還有一些辦公室的潛規則在等著他們應對，一名網友就抱怨，她公司的新人沒有幫忙訂便當，結果引起其他網友們的不滿，回應「新人也是來工作為公司生產的，憑什麼當小妹」。

原PO在Dcard以「新人就應該要乖乖訂便當喇」為題表示，她所屬的公司單位最近來了一位新人，在辦公室的人訂外食時也會跟著點，不過，大家收錢的方式是將錢放在一個小袋子裡並輪著傳，「結果白目新人已經是最後一個了，居然整袋錢丟給學姊，真的是火大欸，不知道在工作上第一件要學會的事就是訂便當嗎？」

但其他網友紛紛留言表示新人一定要訂便當這件事很不合理，「我還真不知道工作要學會的第一件事是訂便當」、「新人快逃」、「錢不是就給主揪嗎？誰知道你們辦公室規則怎樣，我們公司誰揪團就誰收錢，而且大部分都直接轉帳或LINE Pay，根本也很少收現金，新人也是來工作為公司生產的，憑什麼當小妹」、「她又不是來打雜的，妳自己不會訂嗎？」、「什麼超不友善的職場，莫名其妙欸」、「也還好吧，學姊又怎樣？妳又不是主管，誰說要訂的當然給那個人訂啊，她也不過是跟著一起罷了」。

也有網友建議可以直接跟新人溝通一下就好了，「可是我們公司訂便當的是最資深的員工欸，也許和她說一下，她就知道了」、「你們有跟她講嗎，她怎麼可能自己知道」。

新人 便當 職場 Dcard

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