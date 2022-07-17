同事真的能成為朋友？ 他提3大考量點判斷好對象

在職場上難免會因為工作內容而感到壓力大，但如果能認識志同道合的朋友，確實能讓工作添上一分色彩，一名網友就分享「同事能否成為朋友」的三大考量點。

原PO在Dcard以「同事能不能當朋友？當朋友前可以思考的三個考量點！」為題表示，職場上能否有真心的朋友是很常被討論的議題，多數人都會建議不要帶著想交朋友的心到職場上，認為「職場是工作場域而不是交友的地方」。

他覺得這種觀點沒有錯，在職場上學會保護自己才能避免被背後插刀的事情發生，而進入職場的動機也不是以交友為目的，「但有人的地方就有各種緣分與情感的可能」，有些人會在工作上遇見可以共度一生的對象，那成為生活中的摯友當然也是可能發生的事，不過他也認為，未必每個同事都適合成為朋友，並提供三個考量點以思考哪些人適合成為朋友。

1. 是否有利益關係

不論是業績的競爭或是彼此考績的比較關係，都會讓關係不再單純，當然少數會有良性競爭、一起成長的夥伴，但那是少數個案，因此有利益關係的對象比較不適合作為朋友。

2. 是否有從屬關係

若上下屬和朋友關係模糊，可能會導致私情影響公事，在各方面都可能有失公允，在大企業更會影響到考績評價、資源分配與業務分工的公平性。

3. 是否有相同興趣

如果沒有共同的興趣，每次見面的話題多數圍繞在公事上，那麼下班後就不會想再頻繁的見面或聊天了，他說因為自己和同事都喜歡爬山跟吃美食，所以週末也會很期待與同事一起出門。

原PO最後提到，「良好的人際關係是影響職場滿意度的因素之一」，但若過度渴求職場上的真心朋友反而可能成為自己的壓力，建議初入職場先保持一般的同事關係，然後再觀察哪些人是自己會想進一步認識或頻率契合的人，如果沒有找到也沒關係，「職場終究還是必須先以工作為重」。

而同事是否真的成了朋友，可以用時間驗證以及下班是否還會想跟他們聯絡作為判斷標準，他也說，「如果很幸運的遇到了可以成為朋友的同事，務必要好好感謝和珍惜，那會是職涯上意外且珍貴的收穫」。