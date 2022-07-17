他用LINE回主管「ok」被罵臭頭 網傻眼：要正式不會用mail？

除了在辦公室面對主管時須注意禮貌外，用通訊軟體溝通時也有眉角要注意，一名網友就分享他的主管因為他的一句「ok」爆氣，其他網友也說，「LINE不就是圖個口語方便？要正式不會用mail嗎？」

原PO在PTT上以「LINE回答主管ok，不禮貌？」為題表示，主管最近用LINE交辦事情，他看完回答「ok」，結果主管爆氣說他沒有禮貌，「你以為你是主管嗎？」讓原PO疑惑，「直接回答ok哪裡沒有禮貌？」

網友紛紛留言，「我也都回ok」、「我都回ok也沒怎樣耶，是有多玻璃心」、「我都回『賀』白爛貓的貼圖」、「我都傳ok貼圖」、「真的建議離職。這很正常吧」、「大頭症的，建議離職」、「週末我連讀都不讀給你參考」、「附上可愛的ok貼圖，就很有禮貌了」、「LINE不就是圖個口語方便？要正式不會用mail嗎？」

也有網友表示，「確實沒看過ok的，感覺比較輕浮口語化吧」、「說『謝謝主管』就好了啊」、「我都說收到」、「我都回『好的』」、「我都回『好的知道了』」、「我們公司對接是直接要求回『好的』」、「會在意這種的應該是你之前就踩過雷了」、「看關係吧，跟主管感情不好還是不要亂回」、「跟會不會小題大作的個性比較有關」。