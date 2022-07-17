職場新人容易被放大檢視 她提5大建言：細心很重要

當新鮮人進入職場時，除了份內工作要趕快熟悉上手外，還有一些看似無傷大雅但實際上卻非常重要的細節，需要牢記在心，一名網友就分享五個給畢業生的小提醒。

原PO在Dcard以「謹慎再謹慎啊～尤其是剛畢業的」為題表示，在職場中「細心與謹慎帶來專業與信任」，她強調如果一開始就常被抓到不細心的地方，會很難被信任，甚至會常常被盯，自己壓力也會超級大，「如果遇到脾氣不好的同事、主管，簡直會被黑的不要不要的（新人容易被放大檢視）」。

1. 信件

原PO說，寄信要「寄對人、CC對人、附件要記得送出前再檢查一次、主旨與內文不要有錯字、要記得加結尾」。

2. 定時收信

mail是職場的正式溝通工具，因此信件一定都要打開看，並了解信件跟自己的關係。

3. 任務再確認

她提醒新人在接到任務時，一定要確定時間、地點和要做的事情，像是「收到一份報告的製作，要確認交件時間（最好可提前給老闆）、老闆期待的報告架構（信件不一定會詳細寫，但你一定要問，因為誰知道是不是跟你想的一樣）、報告檔案與格式」。

最好的方式可以請老闆或同事給一個之前的範本，比較能夠知道怎麼做。最怕遇到交了報告後，老闆還要三番兩次地要求調整資料，而這些是老闆已經說過的。

4. 任何時候遇到數字一定要再確認

她強調，一定要注意日期、金額、數量、參加人數等數字，因為「數字最容易被發現bug」。

5. 與同事的合作

記得預留給同事作業的時間，例如表訂七天前的話，那盡量多給個一到兩天，如果無法也一定不要拖。

網友紛紛留言，「這篇出職場前一定要看，學校都沒教怎麼寫信，出社會寫信卻是『基本禮貌』」、「真的是出社會的精華」、「細心真的是工作上非常重要的特質之一！（無限認同），自己的粗心影響到大家真的是一件很煩人的事情（最近感同身受）」、「第一印象很重要！這些細心的事情如果一開始就一直犯錯，後面要花好幾個月去重塑別人對自己印象」。