學生暑期打工 台中勞工局：勞動條件與一般勞工相同

暑假有許多學生打工累積工作經驗並賺取工資，台中市勞工局長張大春提醒，只要受雇於適用「勞動基準法」的事業單位，工讀生的各項勞動條件如工資、工作時間、休息、休假、請假及職業災害補償等都與一般勞工相同，事業單位應確實遵守勞動基準法規定，不得影響工讀生勞動權益。

他說，雇主雇用暑期工讀生時，應注意「打工五要規範」，一、要達基本工資：雇主給付暑期工讀生的工資不得低於基本工資，自今年1月1日起月薪不得低於基本工資2萬5250元，時薪則調整為168元。二、要打卡（出勤紀錄）、薪資明細和工資清冊：雇主應置備勞工簽到簿或出勤卡，逐日記載勞工出勤情形，置備工資清冊並應保存5年，發薪時應提供工資計算明細給員工。

三、要勞、健、就、災保：雇主應依法於勞工到職當日替其投保勞工保險、全民健康保險、就業保險及新上路的「勞工職業災害保險」，且全民健康保險、就業保險及勞工職業災害保險縱為未滿5人的事業單位仍須強制為員工投保。

四、要勞退：雇主應依勞工退休金條例第14條規定，提繳勞工薪資6%金額作為勞工退休金，不得要求工讀生自行負擔，也不可從薪資扣除。五、要全額工資（不得任意扣減工資）：雇主不得預扣勞工工資作為違約金或賠償費用，工資應全額直接給付勞工。

張大春說，如雇主欲資遣暑期工讀生，不論屬部分工時或全時勞工，雇主均應依法給付資遣費，不得影響工讀生法定權益；另依據勞動基準法第44條至第48條規定，雇主原則上不得僱用未滿15歲人員從事工作。15歲以上未滿16歲受雇者為童工，其每日工作時間不得超過8小時，每周工作時間不得超過40小時，亦不得於例假日、午後8時至翌晨6時間工作。若雇用15歲以上未滿18歲人員從事工作，應有法定代理人同意書及年齡證明文件，也不得使其從事危險性或有害性工作。