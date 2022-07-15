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4成4職業病通報為聽損 勞安所：勿忽略結構振動噪音

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

根據109年職業傷病防治年報資料，歷年常見的職業病通報以噪音性聽力損失為主，約占總通報量的44.3%，其中，製造業是最主要通報的行業別，主要原因除了機械設備運轉噪音外，因機具設備運轉或敲擊所產生的振動傳遞到地面、牆面或天花板而引起的結構振動噪音，也是重要的噪音來源。

勞動部勞動及職業安全衛生研究所指出，過去改善職場噪音的技術，多著重於降低空氣傳導的噪音，例如利用隔音材料針對噪音源進行遮蔽及阻隔，避免噪音藉由空氣傳導向外傳遞，然而，設備運轉經由結構體所產生的振動噪音卻常被忽略，導致整體降噪效果不彰，因此勞安所建議，在噪音問題診斷與評估時，也應注意噪音可能的傳遞路徑，才可有效達到噪音控制目的。

勞安所彙整了4大類型結構振動噪音改善措施，包括利用適當的隔振器(材料)對機具進行減振處理；運用阻尼材料(如橡膠材料)降低機具或結構表面因振動所產生的噪音；運用金屬彈簧或橡膠等材料，降低管路與牆面的剛性連接；透過強化樓板剛性或增加支撐性，加強對重機具設備的隔振效果。

在噪音來源的評估上，勞安所建議應用頻譜分析技術，建立結構振動噪音量測與評估模式，經由量測噪音源端及受音側噪音及振動頻譜，透過其頻譜特性之比對，可有效解決空氣傳導音與結構振動噪音不易區分的問題，進而採取適當的噪音控制規劃。

噪音 勞動部 重機

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