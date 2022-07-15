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觸犯職場禮儀？菜鳥這行為惹怒主管 眾人傻：從沒聽過

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO說新人不斷地從主管後方走過去，很擔心他會被列入黑名單。示意圖/ingimage
原PO說新人不斷地從主管後方走過去，很擔心他會被列入黑名單。示意圖/ingimage

職場上有許多潛規則和禮儀，一不小心犯了錯可能會被列入黑名單。一名在公股銀行上班的網友透露最近來了一名新人，但他卻常常從副理的後方經過，也因為這個舉動讓他被喝斥「走前面」，讓這名網友擔心新人會黑掉。

這名網友在Dcard以「現在新鮮人還知道別從主管後面走過去的禮儀嗎？」為題，他說自己是在公股銀行上班，而銀行的格局是坐越後面越資深或者是副襄理等主管級，而最近來了一名新人，卻老是從副理的後方經過，起先副理都忍耐下來，頂多暗示說「有什麼事情嗎？」但這位新人依然我行我素。

直到昨（14）日，副理終於受不了了，氣得叫他「走前面」，結果下班後這名新人就跟原PO抱怨主管很兇、很難搞等等，讓原PO無奈地心想「好像不知道有這種規矩，重點也不是新鮮人了，年紀也比我大兩歲，真的擔心他會不會被黑掉」。

貼文一出有不少人都直言沒聽過這樣規矩，「我第一次聽說耶，原來還有這種禮儀」、「我看不是很懂，不能從後面走過去，所以要從前面？」、「完全沒聽過的禮儀」、「沒聽過，也可能是你們主管真的很難搞，而你以為那是正常的」、「為什麼不行？從前面走才不禮貌不是嗎？」、「為什麼不能從後面走？副理是皇帝？還要為此生氣就是難搞啊」、「我爸是銀行副理，我沒聽他說過有這奇怪的規定」。

但也有人待過的職場有這樣的潛規則，「的確啊，就跟明明老闆坐在裡面，你硬是要擠他後面過一樣，很怪欸」、「我也是第一天入職從後面走過去，萬幸有資深同事馬上跟我說這樣很沒禮貌」、「我有特定同事也是這樣耶，都很替他們捏把冷汗，不知道長官什麼時候會不高興」、「我之前在銀行就沒有這種規定，後來換一間傳產就有（一開始本來要從主管後面過去，單純路線短，結果同事讓我從前面，才知道原來有這種事）」。

職場 Dcard

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