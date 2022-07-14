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通膨飆高之際 巴菲特建議買股票要選「這種公司」

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他發現「台灣公司很少裁員」 網點出關鍵：慣老闆捨不得花錢

聯合新聞網／ 綜合報導
若遇到景氣不好的狀況，有些公司便會選擇裁員。 示意圖／ingimage
若遇到景氣不好的狀況，有些公司便會選擇裁員。 示意圖／ingimage

職場上大多都有試用期制度，若表現不符合公司期待，就可能面臨被開除的狀況，假設碰上景氣不好，公司也難免為了營運而裁員。一名網友在網路上發文，透露自己發現台灣相較美國比較沒有裁員制度，而貼文曝光後也掀起討論，有網友點出最大關鍵，「裁員很貴的，慣老闆捨不得花這筆錢！」

一名網友在PTT上以「沒人發現台灣公司很少裁員的嗎」為題發文，原PO發現最近美國的景氣不好，許多大公司都考慮裁員，或是整個組織重整，就把原本的整組人力裁掉。

原PO認為台灣反而相反，因為在台灣大公司很少聽到裁員，大多都是故意分配很爛的工作，導致員工自願離職。在貼文的最後，原PO寫道「景氣裁員可能有，但大公司只要還有賺錢，好像通常不會裁很多，組織重整好像沒什麼聽到，有沒有八卦，我很好奇」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這些人厲害的自然就找到下家，釋放人力資源」、「人已經不夠用了，一人當三個人用，是要怎麼裁員」、「因為很多都是公司直接倒了或老闆直接跑了」、「很難啦！通常有志向的早就走了，剩下爛的人除非出大包，不然對資方來說性價比還是很高的，甚至對公司還有點死忠」、「公司要夠大才有部門團隊可以裁，小公司不用裁，都是直接收掉」。

另外，也有網友提到「資遣費」的問題，「裁員要付資遣費」、「裁員要給資遣費，改用無薪假等你自己離職」、「08年一堆無薪假，還是不裁員」、「裁員要資遣費，當然都是逼你自己離職」、「自願離職沒聽過喔」、「裁員很貴的，慣老闆捨不得花這筆錢」、「如果自願離職一樣要給資遣費，資方就不用搞那麼多小手段了」、「台灣老闆不想給資遣費啊」、「08年還有無薪假政策，哪用裁員，讓勞工一直放假，看誰撐不住」。

PTT 職場 離職 資遣

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