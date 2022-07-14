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她最怕面試被問「還有什麼問題嗎？」 網友提供絕佳解答

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，她最害怕被面試官問到「還有什麼問題嗎？」情境示意圖／Ingimage
一名網友表示，她最害怕被面試官問到「還有什麼問題嗎？」情境示意圖／Ingimage

找工作面試時，主管常常問新人許多問題，用來評估面試者適合職缺與否，但日前有一位女網友疑惑「面試官很愛問『還有什麼要問的嗎？』讓她感到困擾，不知道要問福利問題還是工作內容，過來人則曝「絕佳解答」。

一名求職者在Dcard發文表示，近日她開始陸續面試幾間公司，每次面談結束後，面試官總會問她「還有什麼要問的嗎？」讓她不知該怎麼回應，她指出「如果我說沒有問題，也許對方會認為我不想瞭解這間公司，若我問福利相關問題，非工作內容的話，也擔心別人認為我無心了解工作」。

最後，她坦言「面試很多間工作以後，變得很不想回答這個問題」，拋問「有沒有什麼好方法，可以適當回答面試官的話？」

對此，內行人解答「我這種時候會問『新人有沒有職前訓練，或者是否會配一個指導者教導工作內容？』」、「不要問福利問題，這個上網發問，或者拿到職位後，再跟人資確認就好，建議你可以問面試官『這個職缺理想的學經歷背景是什麼？看他是好好講，還是亂講，能夠看出職位格局』」、「我會問這個職缺是擴編，還是人要離職？還有目前這個團隊有哪些職位，如果不問清楚，要是這團隊的組成有問題，進去之後可能要身兼數職」、「可以問年終多少？有沒有加班費這些」、「問公司氛圍、管理層的行事風格」。

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