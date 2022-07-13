郭家齊：職涯「晉級速度」最快的一群人 都有一個共同點

摘要 1.創業家精神，不一定只存在於創業者，把這樣的精神帶進工作，是每一個工作者的選擇。 2.具備創業家精神的工作者，通常具備滿滿熱情，同時很有成本觀念。他們能夠為組織注入熱情和改變，同時了解要用有限資源創造最大效益。

我有2個同學，畢業後進入了同一家大公司。其中一個人，常自嘲自己是個小螺絲釘，這樣說久了，就越覺得自己真的很難改變什麼。曾經，他對工作充滿了熱情，但那股熱情慢慢熄滅。工作讓人心煩，時間久了，他還真的什麼都改變不了。

另一位同學，則帶著截然不同的態度在工作，他把公司大小事都當成自己的事，每天思考著怎麼用最小的成本創造最大的效益。別人覺得他傻，但他一路升遷，從專員變成部門的BU head。在老闆眼中，他是A級人才，如果要用一句話形容他，那就是「創業家精神」。

他們，通常具備十足熱情

你不一定要創業，才能有「創業家精神」。把創業家精神帶進工作，也絕對是你可以做的選擇。它不只帶給你正能量，而且你多半會成為老闆喜愛的A級人才，也是大組織最稀缺的人才。

創業者的第一個特質，是滿滿的熱情，因為這樣的熱情，你能在工作發揮創意和創造力。當你帶著這樣的心態工作，沒有什麼會是所謂「份外之事」，你會急著撿起每顆掉下去的球，因為它們和你息息相關。你會把公司專案的成敗，視為自己的成敗。

你對現在的工作沒有熱情，大家都看得出來。熱情雖然不能假裝，但絕對可以培養和尋找，多數工作都找得到。檢視你的工作內容，找看看有哪些讓你感興趣的事，專注於它、放大它。熱情常常出自於好奇心和學習，以及想讓事情變得更好的想法。如果你的工作能讓這世界發生一些改變，這樣的滿足感可能可以激起你的一些熱情。

發揮創業家精神的第一步就是不要等著被指派，舉手爭取你想要的工作，並把每次爭取視為為自己增加一個機會。就算失敗了，你也沒什麼損失，至少你嘗試過了。

他們，普遍都有成本觀念

創業者不一定是財報專家，但創業者普遍都很有成本觀念，知道怎麼用有效的資源完成最大效益，簡單來說，你必須為你的績效「負責」。如果你的工作不是為了討好誰，而是為了對自己「負責」，你的工作心態將變得很不同。

成本和效益是商業判斷永遠的準則，當你能為自己負責，並用合理的資源創造足夠績效，你會發現主管對你的管理減少了，自主的空間多了。

創業者常要面臨失敗，遇到不同的困難。創業者也需要承擔風險，如果沒有堅毅的性格，很難堅持下去。當你工作失去動力的時候，你能不能像在創業者一樣不放棄，試著找到堅持下去的力量？

不管公司規模，都需要有創業家精神的A級人才，他們是為組織注入熱情和改變的人力。試著成為這樣的人，試著用這樣的角度看待工作，你將會有不同的收穫。

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