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日薪3800還沒有人要做！ 他不解：年輕人不願吃苦？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名老闆疑惑「年輕人不願意吃苦做粗工嗎？」圖為上班族示意圖，非新聞當事人。報系資料照
一名老闆疑惑「年輕人不願意吃苦做粗工嗎？」圖為上班族示意圖，非新聞當事人。報系資料照

許多畢業生嚮往高薪工作，有些高薪工作需要付出勞力，讓不少年輕人卻步，日前就有一位粗工師傅表示，他開出「日薪3800元以上」，卻還招不到新人，讓他疑惑「是年輕人不願意吃苦嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，他上一代的老闆都開價「日薪800元到1400元」，讓他覺得這麼辛苦的體力活，只能領微薄薪水，難怪年輕人不想做，但她不一樣，因為自己也是苦過來的，所以把員工當成家人，自從他成為老闆以後，只要是做兩年以上的師傅，平均日薪是3800元以上，學徒一天八小時含餐費，也會給2600元左右，但仍無法招滿人，因此他好奇問「真的是年輕人不願意吃苦嗎？」

對此，許多網友認為「錢如果給夠多，年輕人馬上就來了，問題是現實狀態沒有很多好老闆」、「錢給很多，就有年輕人願意做」、「我覺得粗工風險高又很累，如果錢沒比較多，乾脆去便利店或搖飲料就好，有冷氣吹還不用吸灰塵之類的」、「現在缺工，一天就開價2000元，只要幫忙拿工具而已，也照樣請不到人」、「薪水不夠吸引人，自然沒人願意做」、「主要還有工作不穩定的因素，讓大家不想做，因為沒有工程就沒有工作」、「以臺灣營造工程的環境來看，很多人力公司老闆都不會幫粗工們保勞保，要是真的在工地出事了，真正損失的也比賠償金還高甚至命都沒了，在這樣的高風險下，想做的人真的越來越少」。

薪水 高薪

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