「希望女員工學會和生理期相處」她請生理假遭拒！網怒：快檢舉

很多女生都有期經痛的問題，根據《性別工作平等法》第14條，女性受僱者因生理日致工作有困難時，每月可請一天生理假。有位女網友詢問生理假事宜，沒想到人資拒絕給假，並稱「希望女性員工能學會和自己的生理期相處」，還說請生理假會影響年終考績，違法行徑讓她傻眼。

原po在Dcard提問「生理假該不該給？」，還貼出與人資的對話截圖。她入職剛滿一年，原本沒有經痛問題，前陣子因為工作壓力太大，導致內分泌嚴重失調，吃了催經藥後，開始出現經痛。原po在公司假卡和薪資條上遍尋不著「生理假」選項，詢問人資後，卻被告知「公司沒有生理假」。

原po不死心，繼續追問「生理假不是政府規定的嗎」，人資竟告訴她，政府雖有規定，但工作性質是坐辦公室的，並非勞動一整天，「通常不舒服只有幾小時，可以坐在位子上休息」。人資最後表示「希望女性員工能學會和自己的生理期相處，目前所有女性員工都能克服生理期的不舒服」，也表示如果原po執意請生理假在家，需要往上報，「會影響年終考核」。

網友怒了，「我想跟我的生理期和平相處啊！但問題是身體不允許啊我是能怎麼辦？看到這種回答好令人不開心哦」、「笑死，公司才應該學會跟法條好好相處吧」、「「目前公司所有女性員工都能克服生理期的不舒服」這句話好勒索」、「他沒體驗過痛到打滾的感覺，傻眼」、「通常不舒服只有幾個小時？長期經痛患者表示問號，我都會痛好幾天欸，也會攜帶止痛藥去公司 」。

不少人也被刁難過，「剛畢業時也以為生理假能請，結果請到第二次就被人資主管約談，跟我說『不舒服是去看醫生不是請假』」、「吃經痛藥撐一下吧，生理假在台灣就是看得到放不到的假啊」、「上次去面試問有沒有生理假，答案卻是生理期是可以預先算好週期的，所以沒有生理假」。

有人提建言，「我是HR，真心建議你離職然後檢舉公司，生理假本來就是法定假別，只要有需求都可以，申請也不需要另外再提啥證明」、「你可以改請病假，相安兩無事，不然不爽就去檢舉，但檢舉你也不用做了」、「人資也太誠實了，不都口頭告知，事後不認嗎？怎麼會用打字的」、「我現在的公司也是人資大言不慚的說我們遵守勞基法，但沒有生理假， 不過目前蠻需要一份薪水的，所以打算之後離職一起檢舉」。