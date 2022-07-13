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她月薪40k日做30分鐘嘆「很乏味」 眾建議：找新人生目標

聯合新聞網／ 綜合報導
網友建議原PO，「可以把大把時間拿來發展副業、培養興趣、運動健身之類的」。示意圖／ingimage
網友建議原PO，「可以把大把時間拿來發展副業、培養興趣、運動健身之類的」。示意圖／ingimage

許多人會希望在工作上尋求成就感與培養新技能，但有時事卻不如意，一名網友就分享她月薪四萬，疫情期間只要工作30分鐘，卻發現「工作讓我乏味很無趣」，不少網友便建議，「妳需要的是找一個新人生目標，不是換工作」。

原PO在Dcard上以「36歲現工作很無聊，開始養老了嗎」為題表示，她在食品公司當業務助理八年，工作較傾向內勤，每天接電話、接訂單、將訂單紀錄進銷存系統、協助送文件向上簽呈與收發Email訂單等，因為業務流動率高，導致她變成資深老鳥，業務大部分也是從她那邊了解客戶。

工作時間早九晚六，她在疫情前的實際工作時間約二到三小時，每月月底忙碌期大概四到五小時，但疫情期間實際工作時間僅30分鐘，她早上打開電腦忙完手邊後，就開始滑手機渡過漫長的一天。

她細數月薪四萬保14個月，年終常駐一個月，三節跟生日獎金兩千，疫情前每年國內旅遊。

但她表示自己36歲單身，在外租房，考慮到在台北工作物價高、房租高，想過要隻身去南部轉換心情，一樣是業務助理的工作機會多，雖物價與房租相對會省五千元以上，但犧牲的就是薪資與福利。她感嘆，「36歲了，來這家公司八年學到的跟剛畢業進入社會兩、三年的技能好像是一樣的，工作讓我乏味很無趣，我感覺好像被架空了，要選擇養老嗎？」

網友紛紛留言，「我很想問怎麼那麼多人都能找到這種很閒的業助，我的都忙到爆炸+爛事一堆」、「絕對不要去南部哦，有空去玩玩就好，對啦省5K，加班多50小時」、「我自己工作也是實際忙三到四小時，剩下時間我都在做寫文、畫畫參加比賽的，或是研究股票與投資」、「好想找這種養老工作喔～等妳跳到比較有挑戰性的工作時，就會想念這種養老工作，有挑戰性也會疲乏，感覺一直幫老闆賺錢，啊他年終很小氣的時候，心裡超不平衡」。

網友也建議，「妳需要的是找一個新人生目標，不是換工作」、「晚上下班後可以報名一些課程培養一些興趣，找到生活的樂趣，說不定還能藉此培養事業第二春」、「聽起來是時候進修了」、「可以把大把時間拿來發展副業、培養興趣、運動健身之類的」。

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