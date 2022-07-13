公司不提供衛生紙原不以為意 新人驚覺藏「1潛規則」嘆想離職了

景氣差為減少開支，有些公司會限制文具用品使用量，有的可能連衛生紙都不提供。一位女網友剛找到新工作，應徵時公司明說不提供衛生紙使用，她原本還不是很在意，但就職後才發現公司還藏有1項潛規則，讓她決定想離職。真相曝光，眾多網友一致支持她的決定，直言「別想了，趕快離職」。

一位女網友在《Dcard工作板》發文寫道，好不容易應徵上一項新工作，進公司時就被告知不會提供衛生紙，需要自備，對此她原本還沒想太多，覺得不是太大的問題，沒想到進入公司後發現有另一項潛規則──「公司不讓人上廁所」。

原PO表示，一個早上只去過一次廁所，想要再去第二次時，就會被兇說「剛剛不是才去過而已」，讓她心生畏懼，不敢再要求要去上廁所。這種情形發生不只一次，她質疑，「公司中間不給我休息，至少也要給我喝水跟廁所吧」，為何連這些事都要控管，問大家「這樣是否已在違法邊緣？」

原PO表示覺得這間公司很問題，已下定決定過陣子就離職，但麻煩的是，這份工作是好不容易才找到的，家人頻勸說工作不好找、不要離職，讓她每天上班都覺得好煩。

貼文曝光，眾人一致支持原PO的決定，直言「這個絕對要辭職」、「別想了，趕快離職！」、「衛生紙和飲用水供給員工不是最基本的東西嗎」、「生理需求都限制，還是趕快離職吧」、「感覺要趕你走」、「我有遇過上廁所會一直盯妳，還會規定走路速度」、「我們公司更扯，東西壞了要員工自己買」。