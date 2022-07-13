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說話的藝術！作家勸想罵髒話改說「這句」 網一面倒讚好用

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為職場上跟同事爭執示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為職場上跟同事爭執示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

很多上班族職場都遇過一言難盡的狀況，明明再過十分鐘就下班，主管卻交辦緊急業務，還笑著說「希望明天上班看到」。或是一個耗時已久的重要案子，多次傳給客戶看詢問是否修改，對方一直回「很好沒問題」，卻在結案最後一天大翻盤，又加碼提出各種光怪陸離的要求。同事臨時稱病休假，忙翻天幫他收拾爛攤子，卻看到同事在ig快樂po限動吃美食。遇到這些情況難免會想罵髒話，該怎麼辦？

面對職場或生活上的各種鳥事，作家黃大米在臉書提供了超溫柔的解方。她說總有很多想要罵髒話的時刻，「我總是微笑地說，好喔」，她還標註新禮貌運動，「用好喔取代X的」，她的幽默發言引來熱烈回響。

網友狂點頭，「真的！每次和總經理通話，我都是好喔好喔好喔，但殊不知我白眼已經翻到後腦勺去了」、「我都嘴上應「嗯嗯」，心裡直接『干』」、「好喔好喔好喔，現在開始練習」、「嗯….好喔！（立馬筆記起來）」、「好喔=媽的，gan=嗯嗯」、「好喔真的很好用」。

也有人驚覺不對，「所以當有人對我說好喔！……就是～＆*%$#……的意思？」、「我要兒子做事，他就是這樣回：好喔」、「以前Line女兒幾句碎念，她也是都接那兩個字ㄟ(老媽懂了…」。

職場 上班族

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