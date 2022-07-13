他苦惱期望薪資怎填？ 過來人提2大技巧：彈性較大

履歷投到茫茫大海中，終於接獲公司的面試消息後，挑戰還沒結束！一名網友就分享他遇到的瓶頸，不知「期望薪資」該如何填，不少網友便提兩大建議，「面議」、「填高」。

原PO在PTT上以「HR給的面試前人事資料表」為題表示，他最近面試了好幾家公司，發現面試前都有制式表格需填寫，但其中普遍都會問現職薪資以及期望薪資，這讓他左右為難，「照實填的好處是如果薪水給不起，不會浪費時間，但又覺得太早給，如果錄取後談offer會有點吃虧。（因制式文件HR普遍說配合公司流程，就是必須要先提供資料）」。

網友紛紛建議面談或填高，「不想填就空白，沒遇到叫我補填的」、「希望薪資填面議」、「我也都是空著直接面談聊，彈性比較大，但缺點是可能搞到2、3面，結果薪資給不到想要的水準，變成浪費時間」、「填自己願意談下去的金額」、「現職保密，如果有預期想談就寫面議」、「填高，真的要你會再談，不然你便宜到時錄取也不爽」、「一定要填高+1，不然核下來沒到水準反而很難開口」。

也有網友分享親身經歷，「我都看很開，就算透過獵頭找工作，我也都是開一口價，那個一口價就是低了我絕對不會去的價格，但我的一口價都有第二份offer在支撐，不會瞞天喊價」、「我自己是現職40k，底線是46k，所以我開50到60k，後來核49k」。