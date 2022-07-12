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他無奈「自己做再多薪水都沒變」 網建議：職場不要強出頭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為自己做了許多額外工作，薪水卻沒有增加，讓他決意離職。圖為上班族示意圖，非新聞當事人。報系資料照
一名網友認為自己做了許多額外工作，薪水卻沒有增加，讓他決意離職。圖為上班族示意圖，非新聞當事人。報系資料照

上班族最怕同工不同酬，做的事情比別人多，薪水卻比同事低很多。日前一名前知名電子廠員工表示，雖然公司大家相處融洽，幹部也很喜歡他，但他發現他其實比別人多做很多事，就算不是業務範圍也都攬在自己身上，但薪水卻沒有增多，許多人看了建議他「不要強出頭，這是社會的基本法則」。

一名網友在Dcard表示，他最近從半導體大廠離職，之前他是擔任生產助理員（OP），雖然在公司裡，大家都對他很友善，部門的幹部、同事也很喜歡他，但他仍然決定要離職。因為他總是在工作遇到問題時，就搶在幹部們發現前解決掉，所以幹部們什麼都不會說，只等他把事情用完就好。

但原PO發現，其他班別的員工，都會有幹部輔助生產助理員做事，只有他要獨力完成，有時候還要自行解決困難，儘管周圍的同事稱讚他「辦事效率很強，就算不是他的業務範圍也會做，連幹部級別的事情都會處理」，可是他認為自己到頭來還不是幹部，事情也比別人多兩三倍，薪水又沒有變多，就算能在工作上有成就感，還是「做到心理快生病了」。

文章曝光後引來網友熱議，「能者過勞，不要強出頭！這在社會生存是這很基本的原則」、「恭喜你離職，看起來你真的是一個盡責努力的人，大部分的職員可能沒時間或沒能力，就放棄主動解決問題的機會，可是你甚至會主動到去找其他部門的人解決，相信你之前的主動付出，會對未來工作有幫助」、「我公司也差不多，組長領的比我多，什麼事都要我這個小助理做」。

許多人也建議他去補國立碩士，認為「有能力去補個國立碩吧，至少拉回升遷起標線。等輪到你升遷還有被看上眼的機會，還是學士的話很拼的。我跟你一樣從第一線基層開始爬，現在35歲才剛掛基層主管。科技業真的沒碩很不好走」、「趕快去補學歷吧，大家一起加油」。

薪水 離職 Dcard

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