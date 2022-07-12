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新鮮人薪水開40K「忘帶1物」 面試官氣刷掉：是來觀光嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO無法接受面試者沒有帶筆。 示意圖／ingimage
原PO無法接受面試者沒有帶筆。 示意圖／ingimage

「您們是來工作還是來玩的啊？」日前一名網友在網路上發文，透露自己最近一連面試好幾個年輕人，結果卻讓他感覺到時代真的變了，許多求職者不僅沒有正式服裝，連筆都沒有帶，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，提到最近一連面試好幾個年輕人，讓他感覺到時代真的變了，首先不論服裝穿著的問題，許多面試者都沒有帶筆，讓他直呼「連筆都不帶，還真不知是不是來觀光的」。

原PO表示若詢問面試者一些專業問題，結果完全一問三不知，不然就是講很虛或二二六六。不僅如此，原PO透露面試者的胃口還相當大，身為剛畢業又毫無經驗的社會新鮮人，福利竟然一個比一個敢開，月薪40K、希望供餐、配機車車位、甚至詢問電腦等級。

對此，原PO進一步詢問面試者為什麼會提出這些要求，「竟然回我說他同學和朋友都有，說他們都有拿到這些薪資和福利，結果有一個還被我抓包，因為剛好有前同事在年輕人朋友的公司，年輕人的朋友只是一個小小小OP（操作員、管理員），還自稱自己是工程師」。

在貼文的最後，原PO不禁向年輕面試者喊話，「您們是來工作還是來玩的啊，怎麼這麼敢開條件，都還沒展現能力時就先把嘴技能點滿，您們這種人才來我們公司太可惜了，應該去大廠」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「現在沒能力的最喜歡要求高薪，就讓他回家慢慢等」、「非常認同啊，有幾分能力領幾分錢」、「所以我甘願自己做也不請人，來學一技之長還要被氣死」、「現在一屆不如一屆，我還有面試過談吐很差的，我還指導了他一下之後面試的方向」、「現在的年輕族群很多都是這樣的，我還遇過面試遲到，理由是不習慣早起」。

不過，也有些網友打臉原PO，「中午有便當不是基本的嗎？」、「我覺得開40k其實不算高吧」、「我工作那麼久，面試過很多工作，從沒帶過任何一支筆，面試連個筆都沒提供，這公司是有那麼窮嗎？」、「我想問貴公司很窮嗎？連筆都買不起嗎？」、「40k很多嗎？我們公司最近進來的，非相關科系私立大學就至少有40k了」。

面試 求職 新鮮人 爆廢公社

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