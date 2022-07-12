半年換4工作被男友唸 她曝「年薪漲10萬」引網論戰

有些人為求穩定會待在同間公司多年，有些人則想挑戰新事物而常換工作。一名網友從去年底到現在，這半年期間總共換了三份工作，現在即將換第四間，但卻一直被男友唸，原po則認為工作換到現在年薪比之前多了10萬也有在進步，於是想問問網友們的看法。

一名網友在「Dcard」發文，她今年32歲，從去年底到現在，這半年間她已經換了三份工作，現在即將換第四份工作，但卻一直被男友唸，男友認為進入新職場後，要努力撐下去並適應新公司，但是她卻認為工作換到現在，年薪也多了10萬元也有在進步，且沒進去怎麼會知道這公司是不是想要的，不禁令她相當無奈，「不太懂，面試上了就一定要撐下去嗎？不喜歡不能換嗎？」，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

原po也在留言區表示，她的每份工作都是無縫接軌，並無空窗期，「我也認同要找到喜歡的，且薪資發展都ok的深耕，但男友是認為，去了就算不喜歡也要做個幾年再說，想法上跟我有差異」。

網友紛紛表示，「換掉男朋友，一點也不尊重另一半的想法」、「這說明不只工作換，男友也該換一下了」、「雖然我也想說太短不好，但既然你都能無縫接軌，而且薪水也往上提升，那實在也沒什麼好說的了，厲害」、「跟我男友一樣，一直唸我換工作很快，就是進去才知道公司的問題啊」、「可以換，喜歡還是很重要的」、「薪水有變多不錯欸，蠻有說服力啊？」。

不過，有網友則認為，「可以換到4間就代表你根本沒想清楚你要幹麻，也不清楚你在新公司的目標」、「半年有點快，該檢討自己篩選的能力吧，我最短大概半年想離職的因素才浮現，基本上至少都會待個一兩年，每次進去都跟我預期差不多」、「有能力找得到更好的工作就換阿，但是如果短時間大量換工作，我覺得妳對妳面試的工作內容也沒概念吧，正常來每換一間就會知道下次找工作要避開的內容，阿除非妳的標準就是騎驢找馬看薪水，更高就跳的那種」。

有網友認為，太常換工作反而會讓新公司認為沒有定性，「半年三間真的有點多，可能未來再找工作時若有面試官知道，可能會有點微扣分，因為做不住，可能入職進來幾個禮拜就跑，沒有定性」，她也建議原po，若想要再更往上個階層走可能這部分要好好想下，不過發覺職位不適合工作，不喜歡就跳槽也很好，只是這個次數真的有點過多了。