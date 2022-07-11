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面試官問「你的夢想是什麼」目的是？ 過來人這樣回當場錄取

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問若面試官問「你的夢想是什麼」、該如何回答。示意圖／ingimage
網友詢問若面試官問「你的夢想是什麼」、該如何回答。示意圖／ingimage

面試除了會詢問工作上的問題外，有時還會問一些讓面試者搞不清楚其目的性的問題，一名網友就詢問，當面試官問到「你的夢想是什麼？」會希望聽到什麼答案。一名過來人就說，「這不是在亂問」。

原PO在PTT上以「面試官問：你的夢想是什麼？」為題表示，他最近面試遇到面試官問他夢想問題，他很想回答「我的夢想就是不要上班啊」，讓他很好奇面試官究竟想聽到什麼樣的答案。

網友紛紛留言，「我遇過會問這種問題的主管都很雷」、「沒料才會問這種打高空」、「還有在問這種腦殘問題的公司喔？」、「有穩定的收入，但不用工作」、「準時下班、活著像個人」、「之前去日本打工真的會問」、「問興趣可以了解你壓力排解方式，問情境可以知道你對問題的處理方式，問夢想就是吃飽太閒不專業，乾脆問星座血型好了」、「我面試也問過以後想做什麼，可以大概揣摩對方的發展性」。

一位過來人便以自己的經驗表示，曾經的食品股股王佳格食品、從前的行銷業務主管姜協理、曹董創業前30年的左右手都親自面試行銷部的應徵者，最後都必定會問這題，「我自己的回答是『想要擁有自己的生意』，從家庭環境帶給自己價值觀（要創業）的影響，到過去職涯中所給予的創新文化洗禮，然後說明自己如何在每一段工作經驗中累積經營者的觀點與思維，而為什麼我現在應徵的產品經理職務對於現階段的我很重要。姜協理聽完基本就當場錄取了」。

這位網友繼續說面試官不是亂問，「每一題就往『說明動機、強化動機、我為什麼適合』，排除對方潛在疑慮，最後就可以close the deal」。

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