面試官「最難聽的話」狂羞辱...稱32K只聘台清交碩畢 網全看傻了

通常公司企業對於應徵者必定會有學歷或能力上的要求，但一名網友就分享他曾遇過面試官對他說過「最難聽的話」，至今仍令他難以忘記，不少人聽了也直呼「狗眼看人低」。

這名男網友分享，他幾年前到一家外商研發單位面試助理工程師，當時是公司人資發mail詢問他是否有面試意願，雖然他心裡有底、知道自己不可能會錄取，就抱著試試看的想法去面試。

然而，當時的面試官劈頭就斥責他英文很爛、學歷又差，「我們這裡只收菁英，不收你們這種後段學歷的學生」，更狠嗆原PO哪來的勇氣敢投履歷？原PO回答是人資主動找他去應徵時，該主管竟再度開酸「不過你來也好，我只是想看看爛學校的學生到底長什麼樣子」，還宣稱該公司都是台、清、交碩士畢業的，不然也要台科、北科的學生，狠批原PO「在學校成績差，讀的學校又這麼爛，做事能力會好我是不相信啦！」

原PO補充當時去應徵的職務月薪是3萬2千元，每年可領到14至16個月。許多網友看了頻搖頭，直呼「這哪家公司也太羞辱人了吧，不需要這個人才就趕快結束面試，沒必要用學歷人身攻擊」、「32K又14到16個月的助理工程師，面試官喊公司都台清交碩畢，即使面試官腦子壞了，台清交碩的腦子可不會跟著壞」、「不要說台清交碩畢啦，台科北科的用32K*14請得到？」、「32K？我不是台清交都超過雙倍了」、「沒必要這樣羞辱人吧！真的狗眼看人低」、「要嘛是面試官唬爛，要嘛是你在編故事」。