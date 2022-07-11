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面試講這幾句話當心「再好都不錄取」 掌握一特質讓企業搶著要你

聯合新聞網／ 綜合報導
容易在面試勝出的人，往往也是善於溝通的人。圖片來源／ingimage
容易在面試勝出的人，往往也是善於溝通的人。圖片來源／ingimage

想找到一份理想工作，第一關就得先通過企業審核的考驗。如何在面試中脫穎而出，就需要一定的答覆技巧。最近日本媒體，就分析在面試裡成功及失敗的人，彼此間的關鍵差距在哪。

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，應徵者在面試時，必須好好替自己打廣告。但如果沒有取得面試官共鳴，只一個勁狂講自己的事，甚至還被面試官當面提醒「這個話題先暫時打住吧」，最後就容易面試失敗。

很多時候，容易通過面試的人，經常也是善於溝通的人。他們會從對方的話語，以及細微的肢體動作，判讀出現場的氣氛，精準給出面試官要的答案。反之，不擅長應付面試的人，則不管碰到什麼提問，就只會回答「是的」、「沒有」、「沒錯」等等，無法帶給對方好印象。

而每間公司的企業文化不同，對人才的要求也不同。有時即使展現出自我的專長與優勢，但若是因為態度上的問題，被面試官認為不適合融入公司之中，難免會名落孫山。特別是透露出「以前的公司因為不讓我怎樣，所以辭職了」、「我是為了磨練自己才來這間公司的」、「希望能有多少錢以上的收入」等等，容易成為面試失敗的關鍵句。

至於懂得如何通過面試的人，則善於找出彼此間的共通話題，甚至自己能和面試官馬上聊起來，好像剛交到的朋友一樣。說話主詞也常以「我們」代替「我」，保持團體的意識，並且散發出能集合群眾的人望，就容易得到公司的青睞。

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