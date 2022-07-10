快訊

獲徵召參選台北市長 陳時中：責任來我就扛

龍中配底定！民進黨拍板徵召陳時中、林佳龍 蔡總統：雙北雙箭頭

印有繁體中文...我軍援烏克蘭軍方「60公厘迫擊砲」？ 國防部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他質疑「穿西裝是種虛偽文化」 網見過去照片：那是種禮貌

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO質疑穿西裝是不是很虛偽的文化。 示意圖／ingimage
原PO質疑穿西裝是不是很虛偽的文化。 示意圖／ingimage

受到職場風氣影響，不少上班族都會習慣穿著西裝或是套裝，認為這樣的穿著比較正式，同時也能散發出自己的專業氣息。對此，一名網友在網路上發文，質疑穿西裝是不是一種很虛偽的文化，而貼文底下也掀起討論。

一名網友在PTT上以「穿西裝是不是很虛偽的文化」為題發文，原PO透露現在的工作場所或是正式場合，除了藍領工人在工地工作、軍警有規定的制服，其他工作基本上都是要穿西裝，但他質疑「可是其實這很虛偽吧，西裝這種服裝是在歐美那種氣候適合，台灣這麼悶熱，每次穿西裝都悶的要命」。

原PO表示有人主張穿西裝比較正式，看起來會相對專業，「但有一定程度社會經驗的人，基本上會發現越在意穿著的人基本上越不專業，真正厲害的人即便出門只穿內褲，其他人遇到相關產業的問題需要解決還是會找這種人」。

原PO認為穿西裝只是虛有其表，「我自己覺得即便正式場合有服裝需求，基本上要求穿包鞋就好了，畢竟露腳趾出來確實很失禮，其他即便要穿無袖、短褲、短裙都沒差，畢竟那不是重點，重點是專業能力」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「穿西裝是比較有禮貌，但穿醜的西裝更是顯得不專業」、「正式場合起碼都襯衫起跳吧」、「老實說穿西裝有加分作用，但要選到適合的」、「一點都不虛偽，反而是種禮貌，你看台灣7、80年代的照片大部分都穿西裝」、「台灣真的潮濕又悶熱，穿西裝在路上走根本崩潰」。

另外，也有網友表示，「之前工作有個業務大哥，平常出門跑客戶都會穿長袖襯衫+西裝褲，但常常要幫忙送貨，所以搬貨時會把襯衫脫掉剩內衣，貨搬完了就全身擦乾淨再重新套上襯衫」。

西裝 上班族 PTT 職場

延伸閱讀

他給職場新鮮人9大建議：走得遠比跑得快重要

為何公司活動必點披薩？ 網指這3優點：超方便

他曝台積電生活單調 網共鳴「交往都被甩」：人生快轉40年

他2年換20份工作遭罵翻 網逆風狂讚這「技能」超猛

相關新聞

他質疑「穿西裝是種虛偽文化」 網見過去照片：那是種禮貌

受到職場風氣影響，不少上班族都會習慣穿著西裝或是套裝，認為這樣的穿著比較正式，同時也能散發出自己的專業氣息。對此，一名網友在網路上發文，質疑穿西裝是不是一種很虛偽的文化，而貼文底下也掀起討論。

北市徵才745個工作機會 住宿餐飲業占5成

台北市就業服務處於7月11日至7月15日邀集20家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，共釋出 745個工作機會，其中住宿...

他給職場新鮮人9大建議：走得遠比跑得快重要

在職場上，除了分內事情需顧好外，還有許多眉角需注意，一名科技業人資就提醒，「不要過度努力，走得遠比跑得快更重要」。

有收入還能改變世界 誰說工作不酷？

「錢多、事少、離家近」還是你心中選工作的唯一標準嗎？對滿手職缺的年輕世代而言，好工作的定義，正在悄悄鬆動、質變。疫情後，YOLO（You Only Live Once），即「你只能活一次」的氛圍，瀰漫在全球職場新鮮人之間。

跨域自學、樂在挑戰 躋身搶手人才起手式

有膽識與能力跨領域學習，是在職場發光發熱的不變真理，尤其在環境變動快速的當下，更成為搶手人才的必備技能。《遠見》本次邀請20、30、40世代的三位世代搶手人才：范旭承、陳秀嘉、曾博昇進行對談，分享彼此對職涯中不斷跨領域挑戰自己的看法。

大缺工迎來加薪潮 台灣人才能擺脫便宜宿命？

台灣人才哪裡好？長期以來，總是擺脫不了「便宜論」的宿命，這波搶才大作戰，雖然來得又急又猛，但在「價量原則」之下，也迎來難得一見的「加薪潮」。只不過，要徹底擺脫便宜宿命，還有很多事情要做。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。