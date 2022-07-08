他2年換20份工作遭罵翻 網逆風狂讚這「技能」超猛

近兩年來受新冠肺炎影響，許多行業、店家生計都受到衝擊，也讓不少剛畢業的新鮮人感嘆工作難找。不過，卻有名網友分享，自己的朋友畢業兩年就換了20份工作，且最高工作紀錄才撐了10天。

該名網友在Dcard分享，自己的朋友畢業兩年，至今已做過20份工作，但最高工作紀錄僅10天，從來沒有一份做了超過十天以上。

原Po詢問朋友後，才得知對方遭解雇的原因，包括遲到慣犯、屢次頂撞老闆、因為很累就直接不想去了，沒想到對方還抱怨，「搞什麼啊，那些傢伙居然把我開除，他們絕對會後悔」，讓原po聽了超傻眼，並無奈表示「請問該怎麼協助他？」。

文章曝光後，引起網友們熱烈討論，「能勸就勸，勸不動就算了，等他履歷越來越難找工作自己就會後悔了」、「別人是累積工作經驗，你朋友是累積面試經驗」、「對自己人生這麼不負責的人，和這種人當朋友真的要小心」、「投胎有正確的話就沒差啊，繼承幾間房子每天收租財富自由」、「家裡有錢沒關係」。

不過也有人認為該名朋友其實蠻猛的，「可以不斷拿到offer這部分，想必他的口條應該不錯」、「適合當業務」。