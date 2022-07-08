他曝台積電生活單調 網共鳴「交往都被甩」：人生快轉40年

素有「護國神山」美名的台積電，是許多求職者心中夢想的職場之一，薪資和福利待遇優渥讓不少人擠破頭都想進去工作，不過有一名在台積電工作的網友就發文透露自己每天的生活狀態，他也好奇想知道其他人是否和自己一樣。

原PO在Dcard以「台積的MAE生活」貼文寫道，自己是在台積電工作，日復一日的生活型態就是起床、吃早餐、上工、下工、吃宵夜營養品、睡覺，他也想知道其他人的生活是不是也是這樣，因此也希望有人能分享自己的狀況。

有相同經驗的人，對於原PO的狀態很有同感，「大家都這樣，你並不孤單」、「台積工程師，6:00起床、6:30到公司、弄到（晚上）9:30左右出來、吃個晚餐、洗澡睡覺」、「生活分享：起床->上班->下班->洗澡睡覺；假日幾乎不出門」、「我朋友每次回我賴很不固定，常常在早上不然就是在凌晨」、「原來我不孤單」。

不過當中有網友哀怨地表示，「上班下班、上班下班、放假睡覺 ，女友交了幾個沒空見面都被甩 ，下班放假也只有同事沒朋友，人生根本可以32x快進40年。看大學同學開餐廳請員工顧現場，月休2x天賺得比我多好幾倍 ，懷疑我人生在幹嘛？」