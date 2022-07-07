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上班前大哭！台積電菜鳥過「蜜月期」仍被主管狂罵 網揭這點很重要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台積電新人發文表示，自己過了3個月工作蜜月期，還被主管狂罵，讓她心理壓力很大，上班前都會哭。情境示意圖。圖／Ingimage
一名台積電新人發文表示，自己過了3個月工作蜜月期，還被主管狂罵，讓她心理壓力很大，上班前都會哭。情境示意圖。圖／Ingimage

素有「護國神山」美名的台積電，吸引許多具有理工背景的高材生應徵，但台積電公布的永續報告書指出，新進員工的離職率高達17.6%，消息一出引發社群討論，有網友認為新人太草莓，也有人感同身受表示新人不足以應付各種機況，沒碰過就「等著死」。近日也有一名台積電新人發文訴說心情，透露自己壓力很大，上班前都會崩潰痛哭，即使過了3個月的「工作蜜月期」還是被主管狂罵，讓她十分挫折。

原PO在Dcard發文表示，入職台積電3個月以來，每日過得膽戰心驚，壓力破表，即使她很努力想達成工作目標，但好像都不如主管預期，「工作上我的速度也不是很快，每次上班前都會哭，覺得自己是不是真的不適合這裡」。

原PO表示，即使撐過3個月工作蜜月期，她仍被主管狂罵，連工作表現也被拿來和同期進來的同事比較，讓她很挫折，明明上一份工作適應得很好，但到了台積電卻不是如此，主管對她很失望。

貼文曝光後，許多網友紛紛勸導原PO想開一點，新人就是缺少鍛鍊，要學習臉皮厚一點，「沒事啦，剛開始求好心切正常，學習上每個人的步調本來就不同，妳所感受的是公司本身的節奏很快，把握一個重點不會就是問，久了妳就熟練」、「做錯事被罵正常，人家沒炒妳魷魚前就代表還能接受妳，不用想那麼多，真受不了就會掰掰了」、「不管是不是在台積電，出社會臉皮就是要夠厚，做錯事被罵不要往心裡去，下次要記得不要犯同樣的錯就好」。

也有台積電員工現身說法，「我進去沒多久就一直被罵了，還會被釘在群組上面公審，每晚都很緊繃很怕去上班，導致睡眠品質很差...指導員時不時就會酸我一下」、「我GG學長待10幾年的犯錯一樣會被罵被偷酸，還不是做得很開心，被罵不會被扣薪，反正時間到交接完就走人，明天又是全新自己」、「台GG誰沒被釘過，臉皮厚一點」。

台積電 新人 Dcard

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