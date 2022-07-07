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疫情未歇 勞保、就保保費、雇提勞休金可緩繳半年

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

因COVID-19疫情尚未趨緩，為積極協助疫情期間受到影響的投保(提繳)單位及被保險人，勞動部今公告自111年7月11日起至112年1月3日止，可向勞保局申請111年5月份至10月份勞、勞職、就保保險費及雇主提繳的勞工退休金緩繳6個月，緩繳期間免徵滯納金，至雇主已扣收勞工個人自願提繳的退休金，雇主仍應正常依限繳納。

勞保局說明，111年度緩繳協助措施適用對象為符合「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第9條第3項規定，由各中央目的事業主管機關認定受影響之產業或事業，及受影響產業相關之職業工會被保險人，或經向各縣（市）政府勞工行政主管機關通報減班休息的投保(提繳)單位。

勞保局表示，本次申請緩繳的投保(提繳)單位，可於申請期間至勞保局全球資訊網線上申請，或填具申請書，以郵寄或傳真向勞保局提出申請；職業工會被保險人請填具申請書經由所屬職業工會提出申請。

相關資訊及申請書，可至勞保局全球資訊網「勞保局因應嚴重特殊傳染性肺炎協助專區」(https://bli.gov.tw)參閱，如有問題，可洽詢該局02-23961266分機2222或3666。另申請緩繳如經核准，自寬限(限繳)期滿日起算，得延後半年繳納，而緩繳期間免徵滯納金。勞保局提醒，辦理緩繳前已繳納的勞、勞職、就保保險費及雇主提繳的勞工退休金，不得改申請緩繳。

保險 退休金 疫情

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